FRUSTRIRAJUĆA SITUACIJA S OTPADOM U OMIŠU Građani sve više negoduju: "Mi smo njihove sluge. Ovo je po meni toliko nehumano da ne mogu niti komentirati"

Već duže vremena građani Omiša negoduju zbog novog sustava zbrinjavanja otpada kojeg provodi tvrtka Peovica.

Otpad se skuplja kamionom određenim danima, a mnogi nisu oduševljeni ovom novotarijom. Uz to je porasla i komunalna naknada što smo već pisali prilikom uspostave pilot projekta prikupljanja otpada 'od kvarta do kvarta' na predjelu Punte u Omišu.

Umjesto tzv. "zelenih otoka" koji su dotada bili korišteni te uklonjeni, uobičajene frakcije odvojeno prikupljenog otpada (plastika, metal, tetrapak, papir, staklo, tekstil...) krenule su se skupljati vozilom u ranim popodnevnim satima, a koje se može pratiti preko smartphone aplikacije u realnom vremenu ili preko rasporeda odvoza koji su korisnici dobili uz letak.

Javio nam se još jedan građanin Punte koji ovaj projekt naziva katastrofalnom odlukom grada. Iako iz Peovice imaju samo pozitivne ishode novog projekta, Omišani se ne slažu.

"Cijeli život sam stanovnik Punte, kvarta Omiša gdje je Peovica započela tzv. pilot projekt bez zelenih otoka, na način da u određeno vrijeme preuzimaju otpad predviđen za zelene otoke.

To je katastrofalna odluka i ne znam kako je uopće moglo doći do realizacije. Čestitam vijeću Grada Omiša na 'pametnoj' Odluci.

Odgovor nadležnih iz Peovice na prigovor na novi način odvoza bez zelenih otoka, je "pa zar bi željeli da i dalje sve smrdi oko kontejnera, da svi bacaju kako žele i ostavljaju pored kontejnera na ulici i slično".

Ja i još par susjeda smo u više navrata zatekli ljude prilikom bacanja i upozoravali ih i da to ne rade, međutim oni su i dalje nastavili, a Grad nije ništa poduzeo. Odnosno, poduzeo je, ali kako vidite, bilo bi bolje da nisu ništa poduzeli. Tako da takav prigovor Peovice nije u redu i oni su ti koji trebaju pronaći pravo rješenje, a ne da nas građane pitaju odnosno čekaju reakciju kako da se to riješi. Plaćamo ih paušalno, pa po kartici pa ne znam više kako.

Siguran sam da netko tamo prima plaću za rješavanje takvih situacija, pa neka taj i zaradi plaću, a ne da im mi građani dolazimo sa savjetima kako to uraditi. Za sve ima rješenja na obostrano zadovoljstvo, pa tako i u ovoj situaciji.

Mogu razumjeti odvoz elektroničkih uređaja ili građevinskog otpada na reciklažno dvorište, ali da čujem kako Peovica uvjetuje, naravno usmeno, sve nas da ukoliko ne možemo biti određeni dan u određeni sat na određenom mjestu za otpad zelenih otoka, da isti trebamo sami odvesti u njihovo reciklažno dvorište. Ovo je po meni toliko nehumano da ne mogu niti komentirati.

Zanima me kako bi EU reagirala da je upoznata da u gradu Omišu, ima Odluka po kojoj se ovo provodi u djelo. Da netko, a to je gradska firma, uvjetuje nas slobodne građane sa raspolaganjem našeg slobodnog vremena, da moramo svoj život prilagoditi njihovim uvjetima, da se moramo snalaziti ukoliko nismo u mogućnosti da li zbog posla ili nekog drugog razloga, biti prisutni na ta njihova mjesta u to doba sa tom vrstom otpada. Svi mi znamo koliko EU pazi i štiti prava svojih građana na slobodan život.

Možda bi bilo dobro poslati tu Odluku Grada Omiša EU na reviziju, pa da vidimo da li je u skladu sa svim zakonima potrošača i građana. Naravno ne zakona RH, nego EU-a, iako vjerujem da su zakoni RH u skladu sa EU-om. Ali, neka se provjeri.

Umjesto da budu na usluzi nama građanima koji ih plaćamo i da nam služe, mi smo njihove sluge i moramo se pridržavati njihovih zakona koji nisu ni blizu korektni niti dobri za nas građane.

Ovo je totalno promašen projekt i koliko sam upoznat, velika većina građana je protiv. Da ne spominjem starije populacije ("skidanje Peovica aplikacije") i nas koji radimo po cijele dane i nismo u mogućnosti se pridržavati te famozne Odluke, pa možemo samo očekivati kazne.

Ovo je katastrofa što se događa u Gradu Omišu", pojadao nam se frustrirani građanin Punte.