GRAĐANI OMIŠA PROTIV SU NOVOG NAČINA ODVOŽENJA OTPADA Ne štede riječi: "To je apsurdno, iživljavaju se nad ljudima"

Peovica, omiška tvrtka za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada, početkom siječnja ove godine započela je pilot varijantu svog projekta prikupljanja reciklabilnog otpada "od kvarta do kvarta" na predjelu Punte.

Umjesto tzv. "zelenih otoka" koji su dotada bili korišteni te uklonjeni, uobičajene frakcije odvojeno prikupljenog otpada (plastika, metal, tetrapak, papir, staklo, tekstil...) krenule su se skupljati vozilom u ranim popodnevnim satima, a koje se može pratiti preko smartphone aplikacije u realnom vremenu ili preko rasporeda odvoza koji su korisnici dobili uz letak. Time se, kazali su, znatno popravljaju rezultati odvajanja, te se također diže nivo discipline i urednosti oko spremnika za miješani komunalni otpad.

"Rezultati i dojmovi prvog tjedna su odlični, korisnici su pokazali ozbiljnost, aplikacija je doživjela preko 200 download-a, a broj korisnika koji su donijeli otpad raste iz dana u dan i ukupno ih se već uključilo 50-ak, što prelazi sva naša očekivanja. Pored otpadomjera je odloženo minimalno vreća s reciklabilnim otpadom. Korisnici koji su odložili otpad na javnoj površini dobit će upozorenje te iste molimo da postupe prema dostavljenom letku", javili su tada, no već u siječnju smo pisali o negodovanju Omišana kojima je ovaj način skupljanja otpada blago rečeno - apsurdan.

Slične kritike ponovile su se i danas, nakon što je ova omiška tvrtka podijelila rezultate održanog pilot projekta.

"Nakon 6 tjedana provedbe te uključena dva gradska kvarta (Punta, Stari grad i Naselje) broj primopredaja raste velikom brzinom i do sada smo ih zabilježili oko 700. Najčešće predavane frakcije su plastika i papir. Ukupan broj korisnika koji su se uključili u ovaj projekt je oko 200, odnosno 20-ak %. Aplikacija je download-ana oko 600 puta. Uspješnost projekta manifestirala se i u podacima o odvojenom prikupljanju otpada za siječanj, gdje smo zabilježili rekordan rezultat od 36,7%. Zahvaljujemo Vam se još jednom na uključenosti i razumijevanju", napisali su u objavi na svojoj Facebook stranici, te su najavili nastavak ovog projekta.

"Najavljujemo u idućim danima/tjednima:

- širenje pilot projekta na Priko

- nagrade u vidu popusta na račune za odvoz otpada najaktivnijim korisnicima

- učestalost prikupljanja.

Sve informacije dobit ćete na vrijeme preko letaka i preko obavijesti na aplikaciji i društvenim mrežama", javljaju.

Sve to možda zvuči dobro na papiru, no prava situacija je drugačija

No, unatoč uspješnosti aplikacije, situacija je u stvarnosti ipak drugačija. Građani ovim novim sistemom skupljanja otpada nisu nimalo zadovoljni.

"Naravno da broj predaja otpada raste kad ste maknuli kante za plastike i papir i prisiliti ljude da čekaju vaš kamion. Puno ljudi govori da neće svoje slobodno vrijeme i obveze prilagođavati vašem kamionu nego će sve bacati u miješani otpad i zbogom razvrstavanju", stoji u jednom komentaru.

"Ne vjerujem u vaše objave, jer znam što se događa u mom susjedstvu. Možete vi pisati da je projekt uspješan, ali to je daleko od istine. Samo ste prisilili ljude da sve bacaju u miješani otpad, jer gdje čuvati to smeće, ako se ne može baciti taj dan i taj sat kad prođe kamion. Vratite kontenjer koji su plaćeni od strane EU, jer mi bi trebali imati pravo da bacimo smeće kad nama odgovara na kraju krajeva zato se i plaća", kaže drugi.

Što je s 80% ljudi koji ne koriste aplikaciju?

Stupili smo u kontakt s jednim od nezadovoljnih stanovnika Omiša koji nam je, kako kaže, opisao realnu situaciju.

"Oni se hvale kako čak 20% građana koristi njihovu aplikaciju. No što je s ostalih 80% koji ju ne koriste, ali plaćaju iste usluge? Ja ću vam reći: ljudi su dosada odvozili smeće u druge dijelove grada u kojima nije uveden projekt, te bi tu ostavljali svoj otpad. Pa, tko bi normalan trčao za njihovim kamionima, u to u vrijeme kada je većina ljudi na poslu ili u školi? Sada su najavili proširenje projekta u sve dijelove grada, i tu će nastati kaos. Ponašaju se vrlo bahato. Omiš je grad pun apartmana, a znate i sami da su smjene gostiju subotom. Oni naravno ne skupljaju smeće vikendom, te očekuju li da građani kupe smeće u subotu i čuvaju ga do ponedjeljka kada će od 15 do 16 sati hvatati njihov kamion? To je apsurdno, iživljavaju se nad ljudima", kaže nam sugovornik.

Dodatno naglašava da je problem što ovakav sistem - s mobilnom aplikacijom i odvođenjem u ranim popodnevnim satima - ne uzima u obzir ni starije stanovništvo.

"Moja susjeda ima 80 godina i živi sama. Ona nema aplikaciju, a kako bi i očekivali od nje da ide po gradu za kamionom? No, oni u javnost samo šalju informacije kao da su velika, pozitivna postignuća, što nema veze sa stvarnom situacijom", kaže nam sugovornik.

"Očekivati da će ljudi čekati kamion i trčati za njim je suludo i bezobrazno"

"Jedna žena im je dobro napisala: ovakav način prikupljanja otpada nije ni nov ni nepoznat u drugim zemljama, ali tamo nitko normalan ne očekuje da ljudi u određeno vrijeme čekaju kamion. Otpad se najčešće kupi ujutro, a na određenom mjestu se odlaže tijekom popodneva prethodnog dana. Ako se kupi navečer, ljudi ga odlažu tijekom popodneva tog dana - sve je izvedivo uz male korekcije. Očekivati da će ljudi čekati kamion i trčati za njim je suludo i bezobrazno", kaže.

"U pravu je. Ovo neće dugo funkcionirati, pogotovo kada krene sezona i dođe ljeto. Kako osmišljavatelji ove ideje vide njenu realizaciju u ljetnim prometnim gužvama i vrućinama?" pitaju se građani.

"Nadam se da će ovo će barem malo potaknuti ljude na razmišljanje kome će dati glas na sljedećim izborima, da nas poštedi ovakvih 'genijalnih' direktora gradskih poduzeća i njihovih ideja, zaključio je naš sugovornik.