NEZABORAVNA ROĐENDANSKA PROSLAVA! U Twister Fun Parku svako će se dijete osjećati kao zvijezda

Rođendanska proslava u igraonici je uvijek zabavan i nezaboravan događaj za djecu. U gradu podno Marjana, točnije u shopping centru Mall of Split, na 2. katu nalazi se jedna od šest Twister igraonica u Hrvatskoj, koje ponosno nose titulu prvog izbora mama među svim igraonicama u državi.

U najveselijoj atmosferi koja prkosi dosadi, Twister igraonica je postala nezaobilazna destinacija za proslave dječjih rođendana. Bogato opremljene tematske rođendaonice imaju najmodernije audiovizualne efekte, disko kugle i karaoke za najluđu zabavu.

No, ono što čini ovo iskustvo zaista posebnim su Twister animatori, stručnjaci u stvaranju nezaboravnih trenutaka. U njihovim rukama, svaki rođendan postaje čarobna avantura, a slavljenici i njihovi prijatelji ulaze u svijet mašte gdje se igre pretvaraju u nezaboravne uspomene. Dok roditelji za to vrijeme mogu opušteno uživati u druženju, znajući da se njihovi mališani zabavljaju u sigurnim rukama.

Rođendanski paketi u Twister igraonicama su ALL INCLUSIVE

Svi Twister paketi su all inclusive, što znači da roditelji mogu odahnuti i cijelu organizaciju prepustiti stručnom Twister timu. Odlučite li se za jedan od TEMATSKIH paketa sve što ćete trebati je odabrati temu koju vaše dijete najviše voli: nogomet, jednorog, superjunaci ili neon disco.

U ponudi je i klasičan START rođendanski paket koji uključuje sve potrebno za sjajnu proslavu. Ili odaberite vrhunsku privatnu proslavu uz GOLD paket koji uključuje najam cijele igraonice uz tematsku proslavu po vašem izboru. Ova ekskluzivna opcija pruža nezaboravan doživljaj za slavljenika i sve goste.

Također, Twister nudi i dodatne opcije za obogaćivanje slavlja poput facepaintinga, pinjate, dječjeg šampanjca, figura od balona ili posjete maskote pande Twistija.

Certifikat 'Odabrale mame' dobile su Twister igraonice za 2024. godinu

Na temelju provedenog neovisnog istraživanja i ocjenjivanja zadovoljstva potrošača – mama, Twister igraonice dobile su prestižnu oznaku “Odabrale mame”, koja se dodjeljuje isključivo proizvodima i uslugama koje su mame doista koristile, smatrajući da su one najkvalificiranije za davanje preporuka. Istraživanje, provedeno sredinom prosinca 2023. godine, predstavlja autentičan glas majki koje su osobno, a zajedno sa svojom djecom, doživjele Twister igraonice.

Mame su ocjenjivale Twister igraonicu prema sljedećim kriterijima:

- Zadovoljstvo korištenim proizvodom ili uslugom: Twister igraonica je dobila visoke ocjene za pružanje izuzetnog iskustva i radosti djeci, čime smo zadovoljstvo korisnika postavili na visoku razinu.

- Karakteristike proizvoda ili usluge: Majke su prepoznale kvalitetu, inovativnost atrakcija i sadržaja u Twister igraonici, ističući ih kao izvanredne u usporedbi s drugim sličnim ponudama.

- Procijenjena vrijednost za uloženi novac: Twister igraonica je dobila pohvale za pružanje iznimne vrijednosti za novac, pružajući istovremeno sigurno i uzbudljivo okruženje za djecu.

- Namjera preporuke proizvoda ili usluge: Majke su izrazile jasnu namjeru preporučivanja Twister igraonice drugim obiteljima, što svjedoči o visokoj razini zadovoljstva i povjerenja.

"Našem timu ovaj certifikat potvrda je predanog rada i truda te poticaj za daljnji napredak. Nastavit ćemo s posvećenošću pružanja sigurnog, kreativnog i uzbudljivog okruženja za djecu svih dobnih skupina", poručili su iz Twistera.

Osim proslave rođendana, mališane očekuje najbolja zabava svaki dan od 9 do 21 sat

U Twister igraonici, osim nezaboravnih proslava dječjih rođendana, mališane očekuje najbolja zabava svaki dan. Djeca mogu doći na igru kad god požele, bez rezervacije termina.

Igraonica je otvorena za igru i proslave rođendana svakog dana od ponedjeljka do nedjelje od 9 do 21 sat. Igraonica, kao i rođendani, namijenjeni su djeci od 1. do 12. godine. Djeca od navršene 3. godine mogu ostati u igraonici pod nadzorom educiranih animatora, dok roditelji imaju slobodno vrijeme za obavljanje svakodnevnih obaveza ili kupovinu.

Doživite radost rođendanskog slavlja na potpuno novoj razini, gdje je svaki trenutak ispunjen smijehom i veseljem.

Provjerite i sami zašto su mame odabrale Twister za igraonicu broj 1 u Hrvatskoj.