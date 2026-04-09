Netanyahu poslao jasnu poruku: "Napadat ćemo Hezbollah gdje god treba"

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu kaže da će Izrael nastaviti napadati Hezbollah „gdje god je to potrebno“, nakon sporazuma o prekidu vatre između SAD-a i Izraela.

Izrael je ranije izjavio da se prekid vatre ne odnosi na Libanon, no Iran tvrdi da kontinuirani izraelski napadi na Libanon predstavljaju „teško kršenje“ sporazuma, prenosi N1.

Netanyahu je rekao: „Naša poruka je jasna: svatko tko djeluje protiv izraelskih civila bit će meta. Nastavit ćemo napadati Hezbollah gdje god je to potrebno, dok ne obnovimo potpunu sigurnost za stanovnike sjevera", piše BBC.

Njegovi komentari uslijedili su nakon što su Izraelske obrambene snage (IDF) objavile da su ubile Alija Yusufa Harshija, tajnika i nećaka glavnog tajnika Hezbollaha Naima Qassema.

Hezbollah osudio najnovije napade

Hezbollah je osudio najnovije izraelske napade, kao i libanonska vlada. Kako piše Al Jazeera, Hezbollah tvrdi da izraelska vojska ima tendenciju gađati civile kada ne uspije ostvariti svoje vojne ciljeve, koji su u ovom slučaju, naravno, razoružavanje Hezbollaha.

No Hezbollah se nalazi u vrlo teškoj poziciji jer se oslanjao na Iran da postigne neku vrstu prekida vatre u Libanonu. Iran kaže da je [proširenje prekida vatre na Libanon] dio dogovora. Međutim, Izrael kaže da nije. Trump također kaže da nije, odnosno da Libanon nije uključen.

Hezbollah sada može nastaviti ispaljivati rakete preko granice, što i čini. Također pokušava usporiti izraelsku kopnenu ofenzivu na jugu. Hezbollah je računao na to da Iran ima utjecaj za smirivanje ove fronte, ali to se još nije dogodilo, unatoč izjavama iranskih dužnosnika.