NEMA POMAKA Pritvoreni Boysi do daljnjeg ostaju u grčkim zatvorima

I dok i dalje traje istraga o ubojstvu navijača AEK Michalisa Katsourisa (29), nema novih informacija o njezinu tijeku, osim što se počelo spekulirati da bi se neki od 102 hrvatska državljana mogli pustiti da se brane za slobode. To bi moglo ovisiti i o pravnoj kvalifikaciji, jer i pravni stručnjaci smatraju da ih se sve nipošto ne može teretiti za ubojstvo navijača AEK koje još uvijek nije rasvijetljeno i za što grčka policija još prikuplja dokaze.

Bez pritisaka

Odvjetnici Athanasios Kaimanakis i Vassilis Noulezas koji brane većinu navijača poručili su nam za sada ipak nema naznaka da bi pojedini pritvorenici mogli biti pušteni na slobodu.

S druge strane, u Hrvatskoj ne prestaju političke opservacije na temu uhićenih hrvatskih navijača, pa su se na cijelu situaciju osvrnuli i Gordan Grlić Radman, ministar vanjskih i europskih poslova, i predsjednik SDP-a Peđa Grbin, koji je pak komentirao posjete ministara pritvorenim navijačima u zatvorima, piše Jutarnji list.

Grlić Radman dotaknuo se izjave predsjednika Zorana Milanovića kako se hrvatske državljane tretira kao ratne zarobljenike te da se prema njima vrši kolektivna kazna. - Onda neka ih tretiraju prema pravilima ratnog prava, pa ćemo zamijeniti ljude, skupit ćemo mi sto Grka - rekao je Milanović.

- Sigurno da Milanovićeve izjave apsolutno jako štete, ne pridonose položaju hrvatskih državljana u zatvorima. Naravno, razumiju ovu situaciju, ali u grčkoj javnosti to se loše percipira - rekao je Grlić Radman novinarima na godišnjoj Konferenciji hrvatskih veleposlanika, generalnih konzula, konzula i vojnih izaslanika. Dodao je kako grčke vlasti smatraju da to "nije hrvatska pozicija, da je to jedan izdvojeni slučaj".

Ministar pravosuđa Ivan Malenica i Grlić Radman posjetili su navijače u zatvoru u ponedjeljak. Grlić Radman je naglasio kako to nije pritisak na grčko pravosuđe.

- Ne radimo pritisak ni na vlastito pravosuđe, to su odvojene kategorije. Ne možete raditi pritisak na pravosuđe jedne zemlje članice Europske unije - istaknuo je šef hrvatske diplomacije i dodao kako nema informacija o novim prijetnjama u zatvorima.

Peđa Grbin: Hrvatski građani u inozemstvu zaslužuju diplomatsku i pravnu pomoć

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin rekao je u četvrtak da svi hrvatski građani u inozemstvu zaslužuju diplomatsku i pravnu pomoć, međutim posjete dvojice Vladinih ministara smatra neprimjerenima.

- Diplomatska i konzularna pomoć da, svim hrvatskim građanima koji se zateknu u određenim situacijama u inozemstvu, ali hodočašća u zatvor su izvan normalnog ponašanja - kazao je Grbin na konferenciji za medije.

Osim hrvatske diplomacije, u pomoći hrvatskim navijačima angažirali su se i dijabetički aktivisti jer dvojica pritvorenih navijača boluju od dijabetesa, piše Jutarnji list.

Pomoć dijabetičarima

- Stupio sam u kontakt s potpredsjednicom grčke dijabetičke federacije koja je kontaktirala odvjetnika navijača i druge upućene. Jedna osoba s dijabetesom je u zatvoru za žene i maloljetnike u Avloni, s obzirom na to da je tek napunio 18 godina. Bio je u teškoj dijabetičkoj komi i završio je u bolnici, ali sada je dobro i natrag u pritvoru.

Drugi je u zatvoru u gradu Nigrita na granici s Bugarskom, o kojem za sada još prikupljamo informacije. Navodno većinu stvari imaju, ali u ovom trenutku znamo da 18-godišnjak nema senzore za kontinuirano mjerenje glukoze, što ćemo mu pokušati dostaviti - rekao je Davor Skeledžija, dijabetički aktivist i urednik portala Nainzulinu.com.

- Trebao sam se čuti sa sinom u utorak navečer, ali nisam jer nije mogao kupiti karticu. Zadnji put smo se čuli u nedjelju, i to na jednu minutu. Ni drugi roditelji se, koliko mi je poznato, nisu uspjeli čuti sa sinovima - otkrio nam je otac jednog dijabetičara iz mjesta u Slavoniji. Dodao je kako roditelji zasad ne razmišljaju o odlasku u posjet, jer on još uvijek nije moguć i tek trebaju vidjeti kakva je procedura za odobrenje posjeta.

- Što se tiče samog postupka, nemamo novih informacija. Tijekom posjeta u Grčkoj ministar pravosuđa razgovarao je i s upraviteljem svih zatvora, a posjeti ministara dobro su odjeknuli među pritvorenicima. Nadamo se da bi u smislu pravne kvalifikacije moglo doći do toga da bude izostavljeno kazneno djelo ubojstva i zločinačko udruživanje, već blaža kvalifikacija kao što je uporaba pirotehnike, sudjelovanje u tučnjavi - rekao je za Jutarnji list odvjetnik Ivan Stanić, jedan od pravnih zastupnika obitelji uhićenih navijača.