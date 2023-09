"Ne volim više svog muža. Jednostavno me više ne uzbuđuje njegov dodir. Ne, nisam ga prevarila..."

Naša kolumnistica Darija Bujas u rubrici "Pitaj Dariju" na mail je dobila još jedno pitanje. Evo što je pitala čitateljica Dalmacije Danas.

Da upitate mnoge ljude oko mene, ja bih trebala biti najsretnija žena na svijetu! Zgodan i uspješan muž. Dvoje zdrave djece. Stan, dobro auto i sve ono što treba jednoj obitelji i više od toga. Ali!! Daleko sam ja od sretne žene. Što je za mene najgore i što me muči, ne mogu nikoga okriviti. Ne mogu pronaći osobi ili razlog da sebe opravdam. I reći ja nisam kriva već; muž me je prevario, muž pije, muž kocka, zaljubila sam se u drugog i nisam ja za to kriva… Ni s čim ne mogu opravdati sebe i svoje emocije. Jednostavno ne volim više svog muža, nisam se po klasici zaljubila u drugoga, nisam ga nikada prevarila, njegov dodir jednostavno nije što je nekad bio, više prijateljski, zaštitnički nego senzualni koji bi me privukao uz njega. Hodali smo tri godine, oženili se došlo prvo pa drugo dijete. Godinama je sve lijepo funkcioniralo, a sada poslije skoro 15 godina braka, ja bih sve dala da se budim sama. Sigurno vas zanima seks, pa ponekad svako par mjeseci, ali to je fizički neužitak. Sreća moja što muž više i ne traži, tako smo se uhodali. Kada prođe dva mjeseca, ja organiziram u glavi kada bih mogla i tako već godinama. Oboje mnogo radimo, pa pretpostavljam da i njemu tako odgovara. Ne želim rastavu, a i ne znam želim li se ponovno zaljubiti u svog muža? U stvari ne znam što želim, živim od danas do sutra. Možda i ne živim! Zato pitam vas! Da li živim? Dubravka

Darija:

Draga Dubravka,

Živite! Ali, u neredu u kojem ljudi žive stoljećima. Ljubav je čudna, nekada traje i poslije smrti drage osobe. Ponekad nestane kada nam je veoma potrebna da nas još dugo vremena držati uz osobu koju smo sami izabrali.

Mnogo bi mi draže bilo da ste napisali kako se svađate, ne mislim tučete, već one kreativne svađe u kojima se borimo za svoje mjesto u braku. Ja to zovem uštimavanjem karaktera, u nekim brakovima traje koji mjesec, a nekima do smrti. Jednostavno to su oni, to je njihov brak.

Zapamtite i mržnja je emocija, kada postoji bilo kakva emocija, veoma laka bukne druga, ovdje ljubavna. Kada je emocija prazna crta onda je…. onda je prazna crta! Ravnodušnost, to je tako sitna emocija, da je teško tu sjeme posijati, posebno staro. Imate dva izbora - rastava ili ono što vam prvenstveno preporučam - duboko pogledati u sebe, što ste pogriješili da ste tu gdje ste sada. Kada to saznate, onda možete osjetiti prave emocije prema mužu i vjerujte mi djeci.

Kod vas vidim, mi bi rekli šteriku, koja je došla pred kraj, ali pred, nije se još ugasila. Možda i je? Vrijedi provjeriti.

Kada legnete u krevet, a niste još za san. Vratite se u trenutke kada ste upoznali muža, sve ono prvo.. Prvi pogled, prvi dodir, prvi izlazak, naravno prvi seks, prvo što vam se svidjelo kod njega i to radite više noći. Kada postanete svjesni da ste baš zbog toga „prvog“ tu, odvojite „prvog“ koji vam se najviše sviđao i koliko je toga ostalo. Ako vidite ravnu crtu, ugasila se šterika, znak da je vaš brak iza vas. Ako vidite blijedu sliku, veoma lako će te je bojama obnoviti.

Bez velike priče organizirajte putovanje, morate biti bez djece. Ako nema bake servisa, platite osobu, ( vjerujte mi mnoge brakove spasilo je kratko izbivanje iz svakodnevne sredine) Obavezno 7 i više dana. Jer vam treba 3 dana da se priviknete, da postanete ono prije 15 godina. Sada će neki reći, to je poznato. Da izuzetno je svima poznato, koliko putovanje svih regenerira. Zašto se onda toga sami ne sjetimo? Jer smo se ugnijezdili u dnevni ritam života. Lijeni smo!

Kako je to tužno, lijeni smo, a dnevno radimo i do 10 sati za drugu osobu, da ta druga osoba bude sretna novcem koji smo mi zaradili. Ne rade oni od nas robove, već nas toliko izmore da smo nesposobni disati, a kamoli razmišljati i shvatiti da smo sami dozvolili da budemo robovi.

Ništa ne zaključujte na putovanju, kada se vratiti i sve se slegne. Ponovno radite pred spavanje usporedbe, ali sve ružno preskočite. Hranite bijelog psa, ljubav prema svom braku. Onda porazgovarajte s mužem; „Tražim rastavu“ ili „Volim te još uvijek, molim te voli i ti mene. Reci mi kako želiš, a ja ću tebi reći kako meni treba“ Veoma brzo će te osjetiti promjenu jer šterika na novo gori. Onda tek posao kreće, sve ono što ste shvatili da vas dovelo prema ovom pismu, izbacite iz života.

Ne budite lijeni, pronaći svoju sreću, pa gdje god ona bila! S mužem ili sami sa sobom, samo budite sretni tu gdje jeste!