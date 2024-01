Ne baš sjajne vijesti za tinejdžere s više braće i sestara: Imaju lošije mentalno zdravlje, pokazuje studija

Znanstvenici su u novoj studiji otkrili da tinejdžeri s više braće i sestara imaju lošije mentalno zdravlje. Tijekom istraživanja su postavljali pitanja o mentalnom zdravlju 9100 učenika osmog razreda u SAD-u i 9400 u Kini, prosječne dobi od 14 godina.

U Kini su tinejdžeri bez braće i sestara bili "najsretniji", dok su oni iz Sjedinjenih Država s jednim bratom ili sestrom bili sličnog mentalnog zdravlja kao i oni bez. Sveukupno gledajući, što su tinejdžeri imali više braće i sestara, njihovo mentalno zdravlje bilo je lošije.

To je bilo još izraženije kod tinejdžera sa starijom braćom i sestrama ili u slučaju da između njih nije bilo velike razlike u dobi. Sociolog Doug Downey Državnog sveučilišta Ohio i njegovi kolege objašnjavaju da se rezultati studije poklapaju s teorijom o "roditeljskim resursima", prenosi Index.

"Ako o roditeljskim resursima razmišljate kao o kolaču, jedno dijete će pojesti sav kolač"

"Ako o roditeljskim resursima razmišljate kao o kolaču, jedno dijete će pojesti sav kolač. Što više u obitelji ima djece, to će manje svako od njih dobiti kolača, odnosno resursa i roditeljske pažnje, a to može utjecati na njihovo mentalno zdravlje", navode znanstvenici, a prenosi The Guardian.

Postoje i druga moguća objašnjenja. Primjerice, tinejdžeri s najboljim mentalnim zdravljem dolazili su iz obitelji s najboljim socioekonomskim uvjetima; što je također moglo utjecati na njihovo psihičko stanje. U SAD-u su to često bile obitelji sa samo jednim ili dvoje djece. U Kini su to bile obitelji s jednim djetetom.

Drugačiji rezultati

Treba napomenuti da su neke prijašnje studije ukazale na mnoštvo pozitivnih učinaka povezanih s brojnijom obitelji; što pokazuje da se radi o višeslojnom problemu kojeg se ne može sagledati samo iz jednog kutka.

Prema studiji koju je također proveo Downey, djeca s više braće i sestara bolje su se slagala s drugom djecom u jaslicama i imala su manju vjerojatnost da će se razvesti u kasnijoj životnoj dobi; možda zato što su već imala određeno iskustvo u suživotu i snalaženju u bliskim odnosima. Istraživanje iz 2016. provedeno na više od 100.000 norveške djece pokazalo je da su djeca u većim obiteljima imala bolje mentalno zdravlje.

Studija naziva Number of Siblings and Mental Health Among Adolescents: Evidence From the U.S. and China objavljena je u časopisu Journal of Family Issues.