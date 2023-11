NAŠE GORE LIST! Huljić kratko i jasno poručio Sinjanki Hani: "Ti si sve! Ti si survivor!"

Večerašnji RTL-ov glazbeni show 'Superstar' iznjedrit će osam najboljih koji će se boriti za daljnji prolazak u finale.

Žiriju kojeg čine Severina, Tonči Huljić, Nika Turković i Filip Miletić predstavili su se, između ostalih, Drnišanka Anatalia Filimone Kević Zandamela i Korčulanin Petar Šegedin.

A napokon je red došao i na Hanu Ivković koja je već od prve audicije oduševila izvedbom pjesme legendarnog Tome Zdravkovića 'Za Ljiljanu'.

Hana se glazbom amaterski bavi od malih nogu, a sada pohađa satove pjevanja. Na ovaj show su je prijavile prijateljice, a Hana je uoči večerašnjeg nastupa kazala kako ju je strah da će se rasplakati kao što je i zadnji put.

"Ti si do finala došla kroz znoj, krv i suze, ali zasluženo si došla", kazao joj je tada Huljić.

Za večerašnji nastup ova 17-godišnja Sinjanka izabrala je pjesmu koja joj je vrlo draga i za koji smatra kako će dobro izgledati na stage-u. Otpjevala je pjesmu 'Deo prošlosti', srpske pjevačice Marije Šerifović.

I nije se raspalaka!

Seve je prva uzela riječ.

"Mila moja, mi smo svi navijali za tebe od početka. Kada si se rasplakala tražili smo još jer smo znali da nešto čuci u tebi. Ovdje se tuku Drniš i Sinj,to su moja dva kraja", kazala je Seve i izazvala ovacije publike.

"Ne bih se mogla odlučiti između vas dvije, drziš konstantu u pjevanju, to sto si najmlađa natjecateljica to uopće ne umanjuje tu jednu diva pojavu. To si zaokružila večeras s ovom crvenom haljinom, frizurom. Fantastična si".

Nika je prvo zahvalila Haninim prijateljicama.

"Hvala prijateljicama koje su te dovele na tu prvu audiciju. Ti si imala najneobičniji put u ovom showu, svaki slijedeći put si došla i pokazala da nemaš apsolutno problema s ničim i ovo danas je po meno bio tvoj najbolj nastup".

Ni Filip ju nije ništa manje nahvalio

"Jednostavno dopadljiva! Ludi te vole jer se usudiš da pokazeš emociju. I ti to radiš iz show-a u show. Ako pobijediš u ovom show-u to je opravdano 200% jer ti kao pjevač nošis dozu autorstva u sebi. Ta tvoja emocija je unikatna".

Huljić je samo potvrdio riječi kolega kao i svoje oduševljenje ovom mladom Sinjankom.

"Ti si sve! Ti si survivor! Ona koja preživljava, fighter. Ti si sve! Mijenjaš žanrove i u svakom žanru si vjerodostojna, to je nevjerojatno. Ovu pjesmu si izabrala po duši i neka si jer hoćeš biti svoja. Jednostavno, ti si sve", oduševljen je bio Tonci Huljič.

O Haninoj sudbini, ali i ostalih talentiranih kandidata odlučuju isključivo gledatelji koji će moći glasati za svoje favorite telefonskim pozivima i SMS porukama s teritorija Republike Hrvatske.