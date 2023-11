KORČULANIN PETAR OBUKAO KOŽNJAK PA RASPAMETIO ŽIRI Filip: "Majstore, nemoguć si!"

Nakon Drnišanke, na Superstar pozornicu izašao je osamnaestogodišnji Korčulanin Petar Šegedin žiri je osvojio već prvim nastupom kada je otpjevao Prošinu 'Jedina' kada su Seve i Filip zaplesali, a Huljić je komentirao da iako ne zna gdje je mjesto Žrnovo iz kojega Petar dolazi, zna da će on završiti u Madre Badessi.

"Petre, ti možeš otići dalje od Madre Badesse. Ti možeš biti kao Marko Polo s Korčule i otići u bili svit da proneseš pjesmu s Korčule i ja ti to želim", rekao je tada Huljić.

Iako trenutačno radi u restoranu, na prvom mu je mjestu glazba i pjeva u klapi. Veliku ulogu u njegovu životu, naglasio je, ima otac koji ga potiče na bavljenje glazbom, a piše i pjesme za njega. Petar je završio osnovnu glazbenu školu, piše pjesme, svira čak 11 instrumenata, no, kako kaže, najbolje mu ide klavir. Za pet godina vidi se kao profesor u glazbenoj školi, a volio bi snimiti duet s Petrom Grašom.

Večeras se predstavio s Grašinom '92 i svojim nastupom u koji je ubacio i plesne pokrete nasmijao je kako žiri tako i publiku.

"Najveća vrijednost ovog nastupa i izbora ove pjesme je to što si nas nasmijao. Ne možemo te doživjeti takvog i nema potrebe za to. Budi svoj, fini dugi tonovi, to je tvoj teren. Počeo si vrlo nesigurno, prema kraju stvari su se popravljala. Volim te slušat onakvoga kakav jesi, budi svoj", ponovio mu je Huljić.

Filip se osvrnuo na Petrov izbor odjeće.

"Majstore ti sve što kažeš je toliko dobro,nemoguć si. Sve ti stoji i ovaj styling koji ti ne stoji ti stoji".

Petar je za večerašnji nastup izabrao majicu pariško plave boje, kožnu jaknu ,traperice i bijele tenisice.

Nisu ga navikli vidjeti u takvom izdanju, niti izborom odjeće niti odabirom pjesme, ali Seve ga je pohvalila.

"Mi smo se smijali '92. godine ali smijemo se i 2023. Zbog tebe! Super ti stoji jaketa", kazala je te dodala:

"Pošto si ti Petar izabrao si pjesmu od Petra Graše, ali ja mislim da si puno bolji plesač od Petra Graše".