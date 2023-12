Naš pjevač otvorio dušu: "Ne nastupam više pijan i drogiran. Sad su koncerti prepuni"

Hrvatski glazbenik Goran Bare ovog petka priprema veliki koncert u Areni Zagreb, a sada je otkrio i neke detalje o svojoj formi i promjenama koje je uveo.

U intervjuu za 24 sata, pjevač je prvenstveno otkrio da više ne odlazi na binu dok je pod utjecajem alkohola ili droge. ,,Više ne izlazim pijan na binu niti drogiran. To je veliko olakšanje za bend, to su me oni sami zamolili. Ja sam im obećao i toga se držim. Evo već godinu i pol dana… On mi je mrtav-hladan iskreno rekao da ne ide, da mu je teško dogovoriti bilo kakvu svirku, ljudi su izgubili povjerenje…, promotori i drugi. Sve dok nismo počeli raditi dobre koncerte. Normalno, onda se proširio dobar glas”, otkrio je, te dodao: ,,Ja sam svom bendu obećao: ‘Od mene više nećete doživjeti to da budem na bini onakav kakav sam bio prije, da blebećem svakakve gluposti’. Od tada su nam koncerti prepuni, punimo sve živo, jako je velik interes, čak ne možemo toliko ni svirati, već sam omatorio, moramo čak neke koncerte reducirati. Ja ne mogu to sve izdržati, a ni bend, nisu ni oni u cvijetu mladosti.”

Potom je naglasio da mu ovakav režim puno bolje odgovara. ,,Jako mi je lakše. Meni je jednostavno prije koncerta bilo dosadno. Popiješ jednu, drugu, treću, četvrtu, pa dok dođe koncert ti si mrtav pijan, onda blebećeš gluposti, trkeljaš… Uglavnom, nije dobro. Nije bilo dobro i moralo se nešto promijeniti. Drastično. I to smo napravili. I od tada zaista kao da je neka nova mladost. Meni to jako odgovara. I njima također. Nadam se da ćemo to sad svim ljudima u Zagrebu i okolici dokazati. “, iskreno je ispričao.

Osvrnuo se i na nadolazeći koncert u Areni. ,,Ne da sam ja siguran, nego sam baš siguran da će biti jako dobar koncert. Vratili smo se ubrzo na Arenu. Trebao je to biti koncert u Ciboni, ali zbog “preslagivanja” dvorane nisu mogli jamčiti sigurnost za posjetitelje pa su, naravno, odustali od tog nastupa. I sad će svirati u dvorani koja prima nekoliko puta više ljudi. a nedavno su je danima punili Aleksandra Prijović i Dino Merlin“, kazao je.

Naposljetku je komentirao cijelu vrevu oko koncerata u Areni: ,,Pa eto… Ne znam zašto ljudi toliko vrište oko Arene. Čim kažeš da sviraš u Areni, ludilo, odmah je interes veći. Nevjerojatno, nisam to mogao vjerovati. Odmah ljudi kupuju karte. Žicaju može li karta. Ne znam je li to zbog VIP lože, svega… Vole ljudi valjda ići u Arenu”, ispričao je, a o koncertima Prijović i nadolazećem koncertu Brene nadodao: ,,Kao da su na Olimpijadi. Mora Brena sad prestići Prijovićku. Pa će onda Prijovićka opet morati prestići Brenu. Ne znam iskreno tko je Aleksandra Prijović niti ću ikad saznati. Baš me briga, iskreno. Ali je fenomen, kao magnet, očito privlači ljude.”