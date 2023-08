NAKON STRAŠNOG ZLOČINA U SUSJEDNOJ BIH, VLASNIK TERETANE UZEO BEBU Prijete mu:" Otvoren je lov na tebe"

Pojavljuju se novi detalji stravičnog zločina u Gradačcu u BiH gdje je jučer trostruki ubojica Nermin Sulejmanović brutalno ubio svoju nevjenčanu suprugu Nizamu Hećimović i još dvojicu ljudi prije nego što je naposljetku ubio sebe.

Vlasnik teretane Emir Džinović iz Gradačca, u kojoj je trostruki ubojica Nermin Sulejmanović radio kao fitness trener, bio je jučer na mjestu zločina i uzeo bebu nakon ubojstva Nizame Hećimović. Beba je, na svu sreću, ostala živa, a ubojica ju je ostavio na podu.

"Da, spasio sam bebu, bila je spuštena na pod u lokvu krvi. Sada je kod mene, na sigurnom. Prizor je bio jeziv. Nesretnu suprugu je isprebijao, bila je neprepoznatljiva. Mi se znamo dugo, on je radio kod mene, nikad nikakvih problema nije bilo. Ne znam kako je došlo do ovoga", rekao je on, prenosi portal index.

Beba je na kraju završila u bolnici u Tuzli gdje je zbrinuta i gdje je utvrđeno da nije ozlijeđena, nakon čega će biti predana u nadležnost socijalnih službi.

Nakon što je vijest dospjela u medije Džinović je primio prijetnje.

"Od večeras je na tebe otvoren lov, samo da znaš", piše u poruci koju je primio od stanovitog F.S., prenose bosanskohercegovački mediji.