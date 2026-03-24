Nakon što su mu otkazali koncerte, Hauser se pokušao iskupiti

Nakon što su mu zbog izvedbe ruske pjesme otkazani nastupi u baltičkim državama, violončelist Stjepan Hauser pokušao je ublažiti situaciju novom objavom na društvenim mrežama.

Na Instagramu je podijelio obradu litavske pjesme “Trys Milijonai”, uz video u kojem svira bos, dok se u pozadini vide simboli Litve – zemlje u kojoj mu je nedavno otkazan koncert.

U komentarima su se javili i brojni Litavci, od kojih su mu neki zahvalili na gesti i poručili da razumiju njegovu umjetničku ideju povezivanja ljudi kroz glazbu. Dio pratitelja izrazio je žaljenje zbog otkazivanja koncerta, dok su drugi bili kritičniji, poručivši kako je “prekasno za ispriku”.

Podsjetimo, Hauserov koncert u Vilniusu otkazan je nakon što je na društvenim mrežama objavio video u kojem izvodi rusku pjesmu “Kalinka”, uz kadrove Moskve i istaknute ruske simbole. Odluku o otkazivanju potvrdili su organizatori, a potom su otkazani i svi njegovi planirani nastupi u baltičkim zemljama.

Sporni video izazvao je oštre reakcije dijela javnosti, osobito među ukrajinskim pratiteljima. Riječ je o dijelu Hauserova projekta “Music Unites the World”, u sklopu kojeg izvodi poznate skladbe iz različitih zemalja.

Iako je u međuvremenu objavio i izvedbu ukrajinske pjesme, negativne reakcije nisu se smirile, a najnovija objava s litavskom skladbom dolazi nakon već donesene odluke o otkazivanju koncerata.