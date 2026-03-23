Stjepanu Hauseru otkazani nadolazeći nastupi zbog objave na Instagramu?

Ljetni koncert hrvatskog violončelista Stjepana Hausera u Vilniusu je otkazan, potvrdili su organizatori za litavsku javnu televiziju LRT.

Do otkazivanja dolazi nakon burnih reakcija na društvenim mrežama, gdje se glazbenik našao na meti kritika zbog nedavne objave.

„Hauserovi nastupi u baltičkim državama su otkazani. Na zahtjev umjetnika nećemo davati dodatne izjave“, poručili su iz koncertne agencije LTips, prenosi LRT.

Prema navodima stranih medija, odluka bi mogla biti povezana s videom koji je Hauser objavio na Instagramu. U snimci, uz kadrove Moskve i istaknute ruske simbole i boje zastave, izvodi poznatu narodnu pjesmu „Kalinka“.

Objava je izazvala niz negativnih reakcija, osobito među ukrajinskim pratiteljima. Video je dio projekta „Music Unites the World“, u kojem Hauser u svakom nastavku izvodi glazbu iz druge zemlje.

Iako su organizatori ranije najavili da će u Vilniusu izvesti i litavsku skladbu, kontroverze oko spornog videa nisu se stišale. Reakcije nije ublažilo ni to što je u međuvremenu objavio izvedbe ukrajinske i litavske glazbe.

Kritike su se nastavile nizati, a dio pratitelja otvoreno je izrazio razočaranje i najavio da će ga prestati pratiti. Prema dostupnim informacijama, upravo je pritisak javnosti na kraju doveo do otkazivanja koncerta.