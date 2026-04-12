Na Tasmaniji umro otac kraljice Mary

Danska kraljica Mary oprostila se od svog „voljenog oca“ Johna Dalgleisha Donaldsona, koji je preminuo u Hobartu u 84. godini.

Donaldson je bio profesor primijenjene matematike, rođen u Škotskoj 5. rujna 1941., priopćila je danska kraljevska obitelj. Posljednjih godina imao je zdravstvenih problema, a kraljica Mary posjetila ga je u ožujku tijekom službenog putovanja u Australiju sa suprugom, kraljem Frederikom.

Australka Mary Donaldson u dansku je kraljevsku obitelj ušla kao pučanka – upoznala je tadašnjeg prijestolonasljednika Frederika tijekom Olimpijskih igara u Sydneyju 2000. godine, a njihov brak godinama se smatra jednim od najpoznatijih primjera „moderne“ europske monarhije.

„Moje srce je teško, a misli su mi tmurne. Moj voljeni otac je preminuo“, poručila je kraljica u izjavi.

Dodala je kako vjeruje da će s vremenom tuga popustiti te da će joj uspomene donositi utjehu. „Ono što će ostati najjače su ljubav i zahvalnost za sve što mi je dao i naučio me“, istaknula je.

Obitelj će komemoraciju održati u krugu najbližih, u terminu koji će naknadno biti objavljen.

