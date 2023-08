MOGLO JE BITI I GORE Krvnik iz BIH prijetio pištoljem čovjeku od kojeg je tražio metke. On mu je dao ćorke

Hasan Jašarević iz Bosanskog Šamca jučer se u Gradačcu susreo oči u oči s ubojicom Nerminom Sulejmanovićem. U zamahu svog krvavog čina on je Jašareviću u trgovini opreme za lov i ribolov uperio pištolj u čelo s naredbom da mu izda municiju. No prisebnost ovog 77-godišnjaka izvjesno je otežala nastavak njegovog krvavog pohoda.

Naime, Hasan Jašarević često boravi u Gradačcu, točnije u trgovini opreme za lov i ribolov koja je u vlasništvu njegovog sina. Upravo tamo se Jašarević jučer zatekao kada je Sulejmanović uletio unutra, piše Klix.

Uz prijetnju oružjem od Jašarevića je tražio da mu isporuči svu municiju kojom raspolaže, a odgovara vrsti pištolja koju je Sulejmanović imao kod sebe.

"Jučer sam došao u trgovinu kako bih zamijenio sina, dan je prolazio sasvim normalno. U jednom trenutku se začulo zaustavljanje automobila, a onda i dolazak osobe. Mislio sam da je riječ o običnoj mušteriji, ali se ispred mene našao muškarac koji je bio sav krvav i s pištoljem u ruci. Bio je izbezumljen i s krvavim očima", kaže Jašarević u razgovoru za Klix.

Stavio mu je pištolj na čelo

U tom trenutku nevjerice, prepričava Jašarević, prišao mu je Sulejmanović uperivši mu pištolj u čelo.

"Od mene je tražio da mu dam svu municiju od devet milimetara, koliki je bio kalibar njegovog pištolja. Pored mene se nalazila devetomilimetarska municija koja je startna, ali da vam pojasnim, ona proizvodi zvuk pravog pištolja, ali ne može nikoga ubiti. Ona se upotrebljava za pištolje na atletskim utrkama koji označavaju start. S obzirom da mi je naređivao da mu dam čim prije, ja sam zgrabio kutije na kojima je pisalo da je municija od devet milimetara te sam mu dao", prisjeća se Jašarević.

Nakon što je pokupio municiju, Sulejmanović je napustio trgovinu ne znajući da je dobio dio naoružanja koji mu ne može služiti za nastavak pohoda.

"U trenutku kada je boravio u trgovini zaista nisam osjetio strah. Taj osjećaj se pojavio naknadno. Bojao sam se da će se vratiti kada shvati da sam mu izdao zapravo lažnu municiju koja njemu ne može služiti. Brzo sam ušao u kuću, zaključao sam se i smirio unuku koja je bila sa mnom. Kontaktirao sam i sina kako bi mogao obavijestiti policiju", ističe Jašarević.

"Ja sam običan čovjek koji iznad svega voli BiH"

Inače, u trenutku boravka Sulejmanovića u trgovini Jašarević nije znao što je ovaj do tada već bio napravio. Većina javnosti Jašarevića danas smatra herojem jer je izvjesno spriječio nastavak krvavog pohoda. Međutim, ovaj 77-godišnjak koji je strastveni lovac i ribolovac sebe ne smatra takvim.

"Ja sam sasvim običan čovjek, koji iznad svega voli BiH. Bivši sam logoraš, dva tri puta su me izvodili na strijeljanje, ali sam se uvijek uspijevao izvući živ. U svemu ovome me samo bilo strah da će se on vratiti, da će mi napasti kuću, a da ja onda moram upotrijebiti vatreno oružje. Jer, kako pucati u čovjeka", riječi su kojima Jašarević zaključuje razgovor za Klix.

Iz Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona jučer je za Klix.ba službeno potvrđeno da je Sulejmanović monstruozna ubojstva, ali i ranjavanja osoba počinio pištoljem koji je posjedovao ilegalno. Dozvolu nije imao zbog prilično debelog policijskog dosjea.

San nakon događaja građani Gradačca i dalje su u šoku i nevjerici. Gradske ulice su prilično mirne, a sve priče se uglavnom svode na jedno - strahotu koja ih je zadesila.