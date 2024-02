Mirta Šurjak 'zapalila' društvene mreže prorezom na haljini, strastvena je hajdukovka, a za kritike o izgledu kazala: "Odgovorit ću onima koji na društvenim mrežama pišu da sam puna botoksa"

Svi su gledali u novinarku HRT-a Mirtu Šurjak kada se javila u studio Dore sa ocjenama žirija.

Mirta je na Instagramu podijelila detalje svoje odjevne kombinacije, koja je uključivala haljinu s dramatičnim prorezom i srebrne sandale, skupivši brojne pohvale za svoj izgled.

Svoj govor započela je posebnim komentarom iz Splita.

"Znate kako se kaže za nas Dalmatince, da smo stručnjaci na dva područja - meštri od baluna i meštri od pisme", kazala je.

Mirta godinama radi kao sportska novinarka i strastvena je hajdukovka. Zbog posla se u jednom trenutku preselila u Zagreb, ali se nakon nekog vremena vratila u rodni Split.

"Svi oni koji su rođeni u Splitu i u Dalmaciji, a i oni diljem svijeta koji imaju veze s Dalmacijom, zaraženi su tom ljubavlju. To je u meni otkako znam za sebe. Moja prva riječ je bila 'balun'. Hajduk je više od kluba, to je svetinja, to je religija, stil života, to je nama sve ovdje", rekla je Mirta za 24sata prije četiri godine.

Iako je u nekoliko navrata dobila kritike da se botoksira, svoj izgled je zahvalila genetici, yogi i vegeterijanstvu.

"Ako netko osjeća nesigurnost, zašto ne? Mene više brinu količine botoksa koje žene stavljaju u lice i onda se potpuno deformiraju. To čak ni nisu plastične operacije. I odgovorit ću onima koji na društvenim mrežama pišu da sam puna botoksa. Nemam botoks u svome licu, za to je isključivo zahvalna majka priroda i moja kozmetičarka. Cijeli tim ljudi koji se brinu o meni, ali na jedan definitivno prirodan način", kazala je za 24sata prije nekoliko godina.

"Ne pijem niti alkohol niti crnu kavu, ne pušim, meso ne jedem već 15 godina, držim se vegetarijanske prehrane", dodala je za 24sata 2020. godine.