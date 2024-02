Svi pričaju o javljanju Mirte Šurjak za vrijeme Dore, ona otkrila kome bi zapravo dala 12 bodova!

Finale Dore 2024. donijelo je inovacije u sustavu glasovanja, gdje su o pobjedniku odlučivali kako domaći tako i međunarodni žiriji, uz dodatak glasova publike.

Četiri hrvatska žirija bila su smještena u studijima HRT-a u gradovima Zagreb, Osijek, Rijeka i Split, dok su međunarodni žiriji dodali svoje perspektive iz inozemstva.

Jedan od posebno istaknutih trenutaka bio je kada se Mirta Šurjak javila iz Splita, privukavši pozornost svojim stilom. Mirta je na Instagramu podijelila detalje svoje odjevne kombinacije, koja je uključivala haljinu s dramatičnim prorezom i srebrne sandale, skupivši brojne pohvale za svoj izgled.

Miritno javljanje možete pogledati OVDJE.

Mirtin komentar iz Splita bio je posebno dojmljiv: "Dobra večer iz srca Dalmacije, iz našeg lipog Splita. Znate kako se kaže za nas Dalmatince, da smo stručnjaci na dva područja - meštri od baluna i meštri od pisme," izjavila je Mirta, naglasivši kako je splitski žiri dao najviše bodova Baby Lasagni, te priznao i druge pjesme poput "Dijamanti", "Can We Talk", "Do mjeseca", "Babaroga", "A Tamburitza Lullaby", "Slatke suze, gorka ljubav", "Voljena ženo", "Gasoline" i "Lying Eyes".

Tko je zaslužan za njenu kreaciju, otkrila je na Instagramu:

