Ministar čestitao Splićanima: Trofej i ove godine odlazi u podmarjanski grad

Košarkaši Splita pobjednici su Kupa Krešimira Ćosića. Oni su u finalnoj utakmici u Zagrebu pobijedili favorizirani Zadar i okrunili su se naslovoj pobjednika u Kupu.

Splitu je na velikom uspjehu čestitao i Tonči Glavina, ministar turizma i sporta.

U neizvjesnoj završnici, "Žuti" su slomili otpor Zadrana te ponovno podigli trofej namijenjen pobjedniku nacionalnog kupa. Split je tako obranio naslov i drugi put zaredom potvrdio svoju dominaciju u ovom natjecanju.

Ovim trijumfom Splićani su stigli do ukupno sedmog naslova u Kupu Krešimira Ćosića, čime su dodatno podebljali klupsku riznicu trofeja. Slavljeničko raspoloženje nastavilo se i nakon posljednjeg sučeva zvižduka, a fotografije s medaljama i peharom ubrzo su preplavile društvene mreže.

Među čestitarima se istaknuo i ministar turizma i sporta Tonči Glavina, koji je objavom na Instagramu naglasio kako trofej i ove godine odlazi u Split te uputio čestitke igračima i klubu.

Split je ovim uspjehom na najbolji način zaključio kup-natjecanje, a navijači "Žutih" sada s još većim optimizmom mogu gledati prema nastavku sezone.

Prikaz ždrijeba omogućuje Sofascore