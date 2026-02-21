SPLIT - ZADAR 89-86: Žuti su novi-stari osvajači Kupa Krešimira Ćosića!

Košarkaši Splita i Zadra danas su od 20 sati igrali finale Kupa Krešimira Ćosića u Zagrebu. Slavila je momčad Splita rezultatom 89:86, a rezultatski je Split bio bolji u prvoj (24:14), drugoj (22:19) i posljednjoj četvrtini (24:16), dok se Zadar približio u trećoj četvrtini (19:37), međutim nedovoljno za pobjedu.

Najučinkovitiji igrač Splita bio je Myers s 19 poena, 3 skoka i 4 asistencije, a potom Sikirić s 18 poena, 5 skokova i 1 asistencijom; Kučić sa 16 poena, 1 skokom, 1 asistencijom i 1 ukradebim loptom; Jordano s 13 poena, 3 asistencije i 1 ukradenom loptom; Stephens s 11 poena, 9 skokova i 2 asistencije; Drežnjak sa 7 poena, 4 skoka i 4 asistencije; Wiggins s 5 poena i 5 skokova; Perasović s 1 skokom i 1 asistencijom; Dragić s 1 skokom te Svoboda i Antichevic.

Kod Zadra najviše se istaknuo Ramljak s double-double učinkom od 19 poena, 10 skokova i 6 asistencija, a potom Mazalin s 20 poena, 5 skokova, 2 asistencije i 1 ukradenom loptom; Mihailović s 14 poena, 4 skoka i 3 asistencije; Tišma s 14 poena i 4 skoka; Žganec s 10 poena, 5 skokova, 3 asistencije i 1 ukradenom loptom; Kapusta s 9 poena, 4 skoka, 4 asistencije i 1 ukradenom loptom te Klarica, Tkachenko, Buljević, Dundović, Gulan i Torbarina.

Split će iduću utakmicu odigrati 3. ožujka protiv Ilirije na Gripama u sklopu AdmiralBet ABA lige, a Zadar će odmjeriti snage sa Splitom 6. ožujka na Višnjiku u sklopu AdmiralBet ABA lige.