Miljenik publike otkrio kako će provesti Badnjak: "Najprije splitska riva obavezno, Huljići, ekipa i moji prijatelji, a onda Zagvozd"

Ovako popularni Jole zvuči u blagdanskom izdanju. Nedavno je s djecom iz Trogira snimio svoju prvu božićnu pjesmu, a neke od najpopularnijih izveo je na koncertu u Makarskoj i oduševio publiku.

''Ja nemam svaki dan čast nastupati s velikim orkestrom i Big Bendom. I meni je ovo bio jedan izazov, još da smo se imali vremena pripremiti, ja bih još nešto izveo'', govori Jole za InMagazin.

Ovaj miljenik publike, koji jednog dana priželjkuje napuniti arenu, već 25 godina nosi titulu kralja zabave, a ni na jednom njegovom koncertu nikad nije zabilježen ni najmanji incident.

''Zadnjih 20 godina slušam od organizatora, direktora turističkih zajednica, vlasnika klubova, kažu: 'Jole, ti kad pivaš, redari nemaju što radit, svi se grle, ljube i doneseš tu neku pozitivu.' Mora biti kultura, ne smije biti seljačija.'', kaže Jole.

Neumornog pjevača na Silvestrovo čekaju čak dva nastupa; pjeva na podnevnom dočeku u Samoboru, a navečer će u 2024. uvesti Zadrane. Za Božić će pak razveseliti Šibenčane, ali zato je Badnjak, kaže, već 20 godina tradicionalno rezerviran za najmilije.

''Najprije splitska riva obavezno, Huljići, ekipa i moji prijatelji, nazdravimo, pojedemo fritulu, nešto popijemo, stvari su već spremne, onda idemo u Zagvozd. I većinom smo u Zagvozdu za Badnjak, Božić i to je jedan veliki blagoslov. Kad vidiš za stolom oca, mater, ženu, dicu, braću, neviste, dicu. Onda popodne kad krenu rodbina i prijatelji kroz kuću čestitat, to mi je pravi Božić.'', kaže Jole.

Uskoro će proslavit 18 godina braka

S lijepom suprugom Anom, koja ga je 'oborila s nogu' pri prvom susretu, sljedeće godine će proslaviti 18 godina braka.

''I to mi je proletjelo nekako s mojom Anom. Brzo sve nekako leti, ali vjerojatno zato što mi je lijepo'', kaže Jole za InMagazin.

A do njihove ljubavne priče zamalo nije ni došlo jer je Jole pri upoznavanju zapisao pogrešan broj Anina mobitela.

''Okrenuo sam zadnja dva broja naopako, onda sam rekao ovom prijatelju što nas je upoznao, jer sam ja tad puno više putovao pa sam zimi češće bio u Zagrebu, ja govorim, došao sam u Split, bila mi je Ana rekla da se javim i zvao sam je s puta par puta, ne javlja se. Kaže on: ne, ne, to nije moguće jer ona ako ti je dala broj, ona će ti se javiti sigurno. Onda je on ustanovio da sam zapisao krivi broj. Naravno kad sam nazvao pravi broj, ona se javila, otišli smo na piće pa na drugo piće.'', prisjetio se Jole.

Na prvom mjestu su im četvero djece, od kojih će najstarija Iva dogodine već postati punoljetna. Na pitanje je li spreman na njezin odlazak iz roditeljskog doma, odgovara.

''To su već najave, one se već misle hoće li studirat u Splitu ili Zagrebu, ali sreća moja je da ja puno putujem pa ću ih moći često obilaziti, ali ja znam da će taj dan kad će otići na fakultet, jednog dana imati momka pa se udati itd. Volio bih da budu tu negdje blizu, da mogu viđati i djecu i unučad, ali eto, to su njihovi životi.'', kaže Jole.

U središtu pozornosti obitelji Čagalj je njihov najmlađi član Ivan Luka, koji je prije 20-ak dana proslavio četvrti rodendan.

''To je poseban lik, ja ne znam gdje bih ga stavio, je li on ima 4 ili 15 godina. Toliko je svestran, lucidan, pametan, sve kuži. On crtiće uopće ne gleda. U dnevnom boravku su mu bubnjevi, sintisajzer, saksofon i gitara.'', priča Jole.

A iako će u veljači puhati 52 svjećice na rođendanskoj torti, Jole izgleda 10 godina mlađe i još nema nijednu sijedu vlas.

''Imam tu malo na bradi, pa iskreno i otac mi je prije 7-8 godina tek dobio tu malo sijedih. On je isto crn, crna kosa, crni brkovi, tako da vjerojatno genetika.'', govori.

Prezaposleni veseljak će u siječnju s obitelji otputovati na zasluženi godišnji odmor nakon čega će svoje obožavatelje počastiti novom pjesmom.

''Svim gledateljicama i gledateljima, sretne, čestite i blagoslovljene božićne blagdane! Želim vam zdravlja, sreće i mira u obitelji.'', poručio je za kraj razgovora.