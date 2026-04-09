Melania Trump bijesna: "Nikada nisam bila ni u kakvom odnosu s Epsteinom"

Prva dama Melania Trump u četvrtak je u izjavi iz Bijele kuće osudila "laži koje me povezuju sa sramotnim Jeffreyjem Epsteinom", čime se pokušala distancirati od osuđenog seksualnog prijestupnika. Istovremeno je pozvala Kongres da održi saslušanja na kojima bi njegove žrtve mogle svjedočiti, prenosi CNN.

"Nikada nisam bila u odnosu s Epsteinom"

"Nikada nisam bila Epsteinova prijateljica. Donald i ja povremeno smo bili pozivani na iste zabave kao i Epstein, budući da su preklapanja u društvenim krugovima New Yorka i Palm Beacha uobičajena", poručila je prva dama u izjavi novinarima. "Da budem posve jasna, nikada nisam bila ni u kakvom odnosu s Epsteinom niti s njegovom suradnicom Ghislaine Maxwell."

Poziv Kongresu da omogući svjedočenje žrtvama

U nastavku izjave prva dama je pozvala Kongres da osigura forum na kojem bi Epsteinove žrtve mogle javno govoriti.

"Pozivam Kongres da ženama koje su Epsteinove žrtve omogući javno saslušanje usmjereno posebno na preživjele, kako bi te žrtve dobile priliku svjedočiti pod prisegom pred Kongresom, uz svu snagu takvog iskaza", rekla je.

"Svaka žena treba dobiti svoj dan da javno ispriča svoju priču, ako to odabere, a njezino svjedočanstvo potom treba biti trajno uneseno u kongresni zapisnik."