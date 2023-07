McDonald's će morati platiti 800.000 dolara djevojčici koja se opekla na krumpirić

Obitelji iz južne Floride, u tužbi protiv lokalnog McDonald'sa dodijeljeno je 800.000 dolara odštete jer je njihova tada četverogodišnja djevojčica zadobila teške opekline od prevrućeg McNuggeta koji joj je pao u krilo.

Presudom donesenom u svibnju, McDonald's i vlasnik franšize proglašeni su odgovornima za opekline djeteta. Porotnici su ih pronašli krivima jer nisu uključili oznake upozorenja na ambalaži.

- No u konačnici mi smo odvjetnici na suđenju, poštujemo presudu porote. Saslušali su dokaze, došli su do onoga što su smatrali poštenim i pravednim rezultatom za ovo dijete, i mi to poštujemo.

2019. godine četverogodišnja djevojčica bila je opečena McNuggetom, pohanom piletinom koju prodaje frašiza McDonalds's. U tužbi je navedeno kako je njezino bedro ostalo 'unakaženo i s ožiljcima'. Roditelji su tužili McDonald's Corporation i vlasnika franšize, Upchurch Foods, Inc., a obe korporacije demantirale su bilo kakvu krivnju za taj slučaj.

Nakon presude, oglasili su se iz McDonald'sa i naveli kako je to bio nesretan slučaj i da se ne slažu s presudom.