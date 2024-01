Matija Cvek otkrio kada dolazi beba: "Bit ću najbolji tata na svijetu"

Pjevač Matija Cvek u studenom prošle godine potvrdio je da čeka dijete s tajanstvenom partnericom Miriam Cikron, a do sada nisu otkrili detalje trudnoće. Ipak, Matija je u novom intervjuu progovorio o očinstvu.

"Lijepa je to stvar, odnosno najljepša i to je fokus ove godine, ali i ostatka života. To je ono najbitnije u životu i najljepše i jako se veselim vidjeti samog sebe u toj ulozi. Baš se iskreno veselim", kazao je Matija za Jutarnji.hr i otkrio da beba stiže već u veljači.

Spol bebe nije htio otkrivati, samo je kratko zaključio: "Mislim da ću biti najbolji tata na svijetu".

Miriam i Matija u vezi su više od godinu dana, a Miriam je koautorica ilustracije za njegov posljednji album. Ono što se o njoj zna jest da je završila Prehrambeno-biotehnološki fakultet.