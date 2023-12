Marija Šerifović novim videzapisom sa sinom Mariom oduševila sve

Srpska pjevačica Marija Šerifović (39) proteklog tjedna iznenadila je javnost lijepim vijestima.

Marija je u petak na svojem profilu na Instagramu otkrila da je postala majka sinčića kojeg je nazvala Mario i kojeg joj je rodila surogat majka u Los Angelesu.

Pjevačica se sa sinom još nalazi u Americi, a sada je u pričama na društvenoj mreži objavila snimku iz njihove zajedničke šetnje na kojoj se vide bebina kolica te je dodala emotikon plavog srca i prigodnu pjesmu "Just the Two of Us".

Marija je za srpske medije otkrila da je dugo htjela biti majka i da je dvije godine prolazila kroz postupak vađenja jajnih stanica, nakon čega je saznala da ima tri zdrava embrija.

"Više sam puta pokušala iznijeti trudnoću i nisam u tome uspjela, na moju veliku žalost. Zaista ne želim javno objašnjavati zdravstvene razloge za to, ali surogat majčinstvo je konačno bio jedini moj izbor", ispričala je za Blic, prenosi Dnevnik.hr.

Rekla je i kako zbog ugovora o privatnosti ne smije otkriti detalje o ocu djeteta, ali je naglasila i kako će njezin sin, kad za to dođe vrijeme, sve znati o tome. Šerifović je u dokumentima bebe navedena kao jedini roditelj.

Pjevačica će se sa sinom uskoro vratiti u Beograd, a svoj luksuzni stan, u koji je uselila prije dvije godine, zadnjih je mjeseci pripremala za dolazak djeteta.