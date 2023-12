Mama Elle Dvornik o rastavi svoje kćeri i zeta: "Imala sam osjećaj da to neće dugoročno funkcionirati..."

Danijela Dvornik i njena kći Ella Dvornik uvijek su zanimljive hrvatskoj javnosti, a proteklih nekoliko tjedana zna se da se Ella rastaje od svog supruga Charlesa Pearcea s kojim je bila u braku četiri godine, a u vezi 10 prenosi Dnevnik.hr.

U svom javljanju uživo koje Danijela često radi na Instagramu, jutros se osvrnula na njihovu rastavu i prokomentirala današnje brakove, piše Zagreb.info.

''Kad si previše dugo u nekom negativnom odnosu, kad se udaljimo jedan od drugog, tu nastaje problem. To može biti rizično za odnos, kad si dugo u neslaganju, dogodi se loše, misliš da će se riješiti, ali u konačnici se ne riješi. Ljudi apsolutno nemaju pojma što ih čeka u braku, mladi nemaju živaca za brak'', rekla je.

A onda se sjetila i Elle.

''Džabe sam ja to govorila svojoj kćeri, to ti ne treba, možeš imati djecu, ne moraš se udavati. Imala sam osjećaj da to neće dugoročno funkcionirati i tako se pokazalo. Ali što ćeš, ona zna da sam ja u pravu. Bolje da se dogodi prije nego kasnije. Moja kćer je morala naučiti na onaj najteži način, ali to je tako, svi imamo svoju školu. Jedino što možemo je biti podrška iz prikrajka, ne okretati leđa djeci u takvim stvarima'', rekla je.

''Mislim da joj je trebalo dosta dugo da u svojoj glavi to sve psihički podnese. Nije joj lako. Ne svađaju se oni, ali dok jedan želi miran proces, drugi opstruira, ali riješit će se to... Treba ovladati tim emocijama da bi mogao biti objektivniji u tome svemu. Netko do toga dođe prije, netko kasnije'', zaključila je.

U Puli su krenula njihova ročišta, a Ella i Charles dvaput su viđeni pred sudom dok dolaze na parnice. No, ne žele ništa komentirati, a sa suda je stiglo kratko priopćenje.

"Suđenje je zatvoreno za javnost. Nismo u mogućnosti dati više informacija zbog zaštite malodobne djece", naveli su tada.

Ella i Charles imaju dvije kćeri, Balie i Lumi.