Magyar objavio da ga je nazvao Orban i čestitao mu na pobjedi

S obrađenih 45,71 posto glasova, oporbena stranka Tisza sada je na putu da osvoji 135 mandata u parlamentu od 199 mjesta. Ovim rezultatom Magyarova stranka prelazi ključni prag od 133 mandata potreban za "dvotrećinsku većinu", koja omogućuje samostalnu promjenu ustava i temeljnih zakona države. Fidesz Viktora Orbána trenutno pada na 57 mandata, dok radikalno desna stranka Mi Hazank drži 7 zastupničkih mjesta.

Čelnik stranke Tisza Péter Magyar objavio je na Facebooku da ga je Viktor Orbán nazvao kako bi mu čestitao "na pobjedi". Službena potvrda iz ureda premijera još se čeka, no ova informacija sugerira da je ishod izbora praktički riješen i da je dosadašnji premijer priznao poraz, piše Dnevnik.hr.

