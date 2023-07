LJETO DAJE "GASA" Ako mislite da je ovih dana vruće, neće vam se svidjeti što nam stiže za nekoliko dana

Sunčani dani su zaredali, kako i priliči srpnju, središnjem mjesecu klimatološkog ljeta. Već u dane nadolazećeg vikenda klimatološko ljeto će biti točno na polovini, što će označiti ulazak u prosječno najtopliji dio godine. Vremenske prilike sljedećih desetak dana pratit će klimatološki obrazac pa će postupno biti sve toplije.

Već jučer najviše dnevne temperature zraka u Dalmaciji su bile od 30 do vrlo vrućih 35°C, koliko je izmjereno na DHMZ postaji Knin.

Sa sjevera Afrike nad srednje Sredozemlje i nad jugoistočno Europu pritjecat će sve toplija zračna masa, pa nas prema kraju tjedna očekuje lagan, ali stalan porast temperature zraka. Vrhunac toplinskog vala ipak se očekuje u prvoj polovini sljedećeg tjedna. Hoće li lokalno pasti pokoji dnevni temperaturni rekord za srpanj, tek ćemo vidjeti.

U Dalmaciji do kraja tjedna pa i dalje neće biti bilo kakvih oborina. Jedno vrijedno spomena je prolazno pojačano jugo tijekom četvrtka.

Danas nas očekuje pretežno vedar dan. U noći tiho ili burin, danju će puhati slab maestral. Minimalne jutarnje temperature zraka u Zagori od 15 do 20°C, uz obalu i na otocima od 20 do 24°C. Najviše dnevne temperature od 31 do 36°C.

Pretežno vedro bit će i u srijedu. Ujutro tiho ili burin, danju će na moru zapuhati slabo do umjereno jugo koje će navečer mjestimice biti pojačano. Minimalne jutarnje temperature zraka u Zagori od 15 do 20°C, uz obalu i na otocima od 20 do 24°C. Najviše dnevne temperature od 32 do 37°C.

Pretežno vedro bit će tijekom četvrtka. Puhat će umjereno, na moru ponegdje i pojačano jugo. Jugo će tek krajem dana i navečer prestati i okretati na burin. Bit će sparno i toplo već od jutra. Najviše dnevne temperature većinom od 31 do 36°C.

Petak donosi pretežno vedro vrijeme. Noću tiho ili burin, danju tiho ili slab maestral. Bit će vruće i vrlo vruće s najvišim dnevnim temperaturama od 31 do 37°C.

Dani vikenda bit će vedri. Noću tiho ili slab burin, danju tiho ili slab maestral. Od jutra natprosječno toplo. Najviše dnevne temperature u nedjelju će porati na 32 do čak 38°C ponegdje u Zagori.

Vrhunac toplinskog vala očekuje nas u ponedjeljak i utorak.