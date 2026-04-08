Letite uskoro? Evo što bi se moglo dogoditi s cijenama i letovima

Nedavna ograničenja zračnog prometa u pojedinim talijanskim zračnim lukama zbog nestašice goriva izazvala su zabrinutost da bi se kriza mogla proširiti i na ostatak Europe, a posljedice bi najviše mogli osjetiti putnici, piše Euronews.

Cijene mlaznog goriva porasle su za čak 95 posto nakon izbijanja sukoba na Bliskom istoku, što već sada utječe na zračni promet. Analitičari upozoravaju da bi putovanja uskoro mogla postati skuplja i kompliciranija, uz više cijene avionskih karata, dodatne naknade za gorivo i smanjenje broja letova. Pojedine kompanije već reagiraju, pa je skandinavska aviokompanija SAS najavila otkazivanje najmanje tisuću letova u travnju.

Ključni uzrok krize je zatvaranje Hormuškog tjesnaca, jedne od najvažnijih svjetskih ruta za transport nafte, kroz koju prolazi oko 20 posto globalnog izvoza. Zbog toga je opskrba gorivom ozbiljno poremećena, a stručnjaci upozoravaju da bi nestašica mogla biti izraženija tijekom travnja i svibnja.

Iako neke europske zemlje imaju vlastite kapacitete za preradu nafte, pitanje je koliko dugo će postojeće zalihe trajati. Procjene pokazuju da bi mogle pokriti potrošnju nekoliko mjeseci, no to ne znači da neće doći do poremećaja u prometu. Analitičari ističu kako bi svibanj mogao biti posebno izazovan.

Europa pokušava pronaći alternativne izvore goriva, ponajprije iz Sjedinjenih Država, no te količine zasad ne mogu u potpunosti nadoknaditi manjak. Očekuje se i povećanje proizvodnje u europskim rafinerijama kako bi se ublažile posljedice.

Europska komisija zasad prikuplja podatke o stanju u državama članicama, a o mogućim mjerama raspravljat će se uskoro. Dok se ne pronađe stabilno rješenje, putnici bi se trebali pripremiti na skuplja i neizvjesnija putovanja u narednim mjesecima.