Legenda BiH: "Hrvatska je jedna od vodećih europskih nogometnih sila"

Mehmed Baždarević (65), legenda bosanskohercegovačkog nogometa, govorio je o pobjedi reprezentacije BiH protiv Walesa nakon jedanaesteraca i najavio završnu utakmicu doigravanja za Svjetsko prvenstvo s Italijom, koja se igra u utorak u 20:45 u Zenici. Također, dotaknuo se potrage za trenerskim poslom i potvrdio da bi htio raditi u hrvatskom nogometu.

"Utakmicu sam doživio navijački. Nakon prvog poluvremena nisam vjerovao da je prolazak moguć, barem prema onome što smo vidjeli u prvom poluvremenu. No u nastavku su se probudili, Edin Džeko bio je okidač da se ipak može svašta dogoditi. Kada se dođe do izvođenja kaznenih udaraca, onda je sve moguće. Na kraju smo zasluženo došli do finala baraža", rekao je Baždarević za Sportklub o slavlju BiH nad Walesom.

"Statistike padaju u vodu"

Pobjednik dvoboja između Italije i BiH bit će dio skupine B na Svjetskom prvenstvu, u kojoj se nalaze domaćin Kanada, Švicarska i Katar.

"Kada se radi o ovakvim finalnim utakmicama, statistike padaju u vodu. Italija je velik suparnik, koji proteklih godina ima dosta problema, nije na nekadašnjoj razini na koju smo navikli. Nedostaje joj talenta, a po tome je uvijek bila poznata. Nedostaju joj lideri i vođe, ali i dalje je to izuzetno dobra i organizirana momčad. Za nas će ovo biti veliko iskustvo i ogromno iskušenje", dodao je Baždarević.

Želi raditi u hrvatskom nogometu

Baždarević je tijekom sedamdesetih, osamdesetih i devedesetih bio vezni igrač Željezničara, francuskih Sochauxa i Nimesa te švicarskog Etoilea. Među ostalim, sa Željezničarom je u sezoni 1984./1985. došao do polufinala Kupa UEFA, što je današnja Europa liga.

Igračku karijeru završio je 1998. godine te se posvetio trenerskoj. Vodio je Sochaux, Istres, Sahel, Al Wakrah, Grenoble, Paris i Guingamp, a bio je i izbornik Bosne i Hercegovine od 2014. do 2017. godine. Posljednji posao glavnog trenera imao je 2021. u Guingampu.

Na pitanje voditelja Sportkluba bi li prihvatio posao u hrvatskom nogometu, Baždarević je odgovorio: "Slobodan sam i još imam energiju i želju raditi na ozbiljnom projektu. Bio bih sretan da radim u ozbiljnom klubu. A što se tiče Hrvatske, ona je jedna od vodećih europskih nogometnih sila. Ako bi se to dogodilo, bio bih presretan. Ako ne, Bože moj. Nastavit ću, uz BiH, navijati za Hrvatsku i pratiti što se događa u hrvatskom nogometu."