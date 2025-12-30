Ledeno jutro okovalo Dalmaciju: U Zagori i do -10, bura donosi vrlo hladnu Staru i Novu godinu

Jutro u Dalmaciji donijelo je pravu zimsku sliku: u dijelovima Zagore temperature su se spustile i do -10 °C, a mraz je bio raširen gotovo posvuda u unutrašnjosti, mjestimice čak i uz obalu i na otocima.
Najhladnije je izmjereno u Nisku i Donjoj Tijarici, gdje su minimalne jutarnje vrijednosti dosegnule spomenutih -10 °C. Vozačima i pješacima u višim i zavjetrinskim predjelima Zagore jutro je proteklo uz poledicu i zaleđene površine, dok je hladan zrak ponegdje "procurio" sve do priobalja.
Svašta se, često pogrešno, piše o vremenu sljedećih dana: Da, Stara godina će biti ledena, potom višednevno olujno jugo i veliko zatopljenje s kišom
Prema najavama, pred nama su tri suha dana prije značajnije promjene vremena. Već tijekom večeri očekuje se jačanje bure, što će biti uvod u vrlo hladnu Staru i Novu godinu. Hladnoća će se zadržavati i pojačavati, osobito u unutrašnjosti, uz izražen osjećaj studeni na vjetru.
Promjena stiže početkom sljedećeg tjedna: od 2. siječnja očekuje se okretanje na jugo, uz kišu i postupno zatopljenje. Time bi se zimski ugriz trebao ublažiti, a vrijeme postati osjetno vlažnije i nestabilnije, osobito uz obalu.
Do tada, ostaje nam nekoliko dana stabilnog, ali hladnog vremena – uz jasnu poruku zime koja se, barem nakratko, ozbiljno "usidrila" u Dalmaciji.