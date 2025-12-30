Ledeno jutro okovalo Dalmaciju: U Zagori i do -10, bura donosi vrlo hladnu Staru i Novu godinu

Jutro u Dalmaciji donijelo je pravu zimsku sliku: u dijelovima Zagore temperature su se spustile i do -10 °C, a mraz je bio raširen gotovo posvuda u unutrašnjosti, mjestimice čak i uz obalu i na otocima.

Najhladnije je izmjereno u Nisku i Donjoj Tijarici, gdje su minimalne jutarnje vrijednosti dosegnule spomenutih -10 °C. Vozačima i pješacima u višim i zavjetrinskim predjelima Zagore jutro je proteklo uz poledicu i zaleđene površine, dok je hladan zrak ponegdje "procurio" sve do priobalja.

Prema najavama, pred nama su tri suha dana prije značajnije promjene vremena. Već tijekom večeri očekuje se jačanje bure, što će biti uvod u vrlo hladnu Staru i Novu godinu. Hladnoća će se zadržavati i pojačavati, osobito u unutrašnjosti, uz izražen osjećaj studeni na vjetru.

Promjena stiže početkom sljedećeg tjedna: od 2. siječnja očekuje se okretanje na jugo, uz kišu i postupno zatopljenje. Time bi se zimski ugriz trebao ublažiti, a vrijeme postati osjetno vlažnije i nestabilnije, osobito uz obalu.

Do tada, ostaje nam nekoliko dana stabilnog, ali hladnog vremena – uz jasnu poruku zime koja se, barem nakratko, ozbiljno "usidrila" u Dalmaciji.