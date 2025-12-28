Svašta se, često pogrešno, piše o vremenu sljedećih dana: Da, Stara godina će biti ledena, potom višednevno olujno jugo i veliko zatopljenje s kišom

Donosimo Crometeo analizu

Brojimo sitno do kraja 2025. godine, a nakon prosinca koji je gotovo potpuno podbacio s vremenskim zanimljivostima, a adventski ugostitelji zbog toga mogu trljati ruke, vrijeme će sljedećih deseta dana ipak biti dinamičnije. Usprkos apokaliptičkim najavama pojedinih samozvanih stručnjaka, sljedećih desetak dana zapravo će vrijeme biti u prosjeku za dio godine.

Tko razumije čitati prognostičke modele, zadnjih dana je vidio velike obrate u scenarijima koji određuju kakvo nas vrijeme očekuje. Što nepromišljena što ovakva ili onakva ekipa ishitreno izlazi s najavama koje se redom ne ostvaruju, ali koga briga istina, bitni su: 1) proročanske samopromocije 2) bitan je klik.

Nakon uvodnog dijela vrijeme je za kraću analizu vremenske situacije u Europi, s naglaskom na naše područje sada i sljedećih dana. Trenutačno jak blok dominira sjeverozapadnom Europom što je u pravilu jedan od preduvjeta za blokiranje zapadnog visinskog strujanja. Polarna zračna masa (da, tako se zove kod baš svake ciklone, pa čak i one usred ljeta) u sjevernoj visinskoj struji se "zalijeće", prvo na krajnji istok Europe, a uskoro i cijeli istok, otprilike do srednje Europe, a potonut će duboko prema jugu - go Grčke i Turske. Mi ćemo biti na krajnjem, zapadnom rubu te hladne kontinentalne zračne mase, dovoljno da donese umjereno zahlađenje, suhog karaktera, uz mogućnost slabih oborina na samom početku prodiranja te mase 30.12. Vrhunac hladnoće imat ćemo na Staru godinu, 31.12. Primjerice, u Zagrebu će najviše dnevne temperature biti oko nule uz neugodan sjeverac, na postaji Split Marjan najviša dnevna temperatura 31.12. moguće neće prelaziti 5°C, ali s jakim udarima bure osjet hladnoće bit će kao da je ispod nule. Spomenimo da će bura "probiti" u četvrtak 30.12. u drugom dijelu kada će imati olujne udare.

Novogodišnja noć

Dobra je vijest da će bura do kraja dana prestati pa će novogodišnje noć na Jadranu biti bez značajnog vjetra, ali na kopnu bi moglo biti umjerenog, na udare pojačanog jugozapadnjaka uz temperature ispod nule.

STOGA ĆE NOVOGODIŠNJA NOĆ U CIJELOJ ZEMLJI BITI (VRLO) HLADNA, lpak na Jadranu može biti oko nule, a dojam hladnoće u unutrašnjosti pojačavat će povremeni vjetar!

Upućeniji već znaju da je jugozapadnjak koji smo spomenuli nagovještaj zatopljenja i promjene vremena prvih dana 2026. Na moru će 1.1. postupno zapuhati jugo, osobito u drugom dijelu dana. U unutrašnjosti navečer VRLO JAKI udari jugozapadnjaka. Iako će 1.1. još biti hladno, osobito prema kraju dana osjetit ćemo početak porasta temperature. Za sve je "kriva" nova, snažna ciklona sa zapada još 1.1. neće donijeti oborine, ali hoće 2.1. kada osobito u planinskim područjima u početku može biti snijega, a vrijedi naglasiti da je ponegdje u Lici i Gorskom kotaru moguća opasna pojava kiše koja se smrzava u dodiru s tlom. Danju će ipak biti toplije, na Jadranu se u drugom dijelu dana već očekuju temperature preko 10°C, sve uz jugo.

Ništa od najavljene nikad viđene zime

Vrhunac zatopljenja nas očekuje u dane vikenda. Na Jadranu će puhati jako jugo, na moru su mogući olujni udari. U unutrašnjosti će biti olujnih udara jugozapadnjaka. O tome koliko će zatopliti najbolje govori podatak da je prilična mogućnost da čak u unutrašnjosti temperature dosegnu ili PRIJEĐU 15 stupnjeva Celzijusovih.

Tako smo od najave nikad viđene zime stigli do kratkih rukava početkom 2026.!

Ipak, nova "nada" za ljubitelje zimskih radosti možda je na vidiku. Sinoptička situacija mogla bi se promijeniti krajem spomenute nedjelje i u ponedjeljak 5.1., no u ovom trenutku bilo bi neozbiljno analizirati situaciju kada se i ranije spomenuti scenariji još mogu promijeniti.