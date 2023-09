Kosovski premijer Kurti objavio fotografije napadača na policiju: "To su profesionalci"

Sukobi između policije i napadača na sjeveru Kosova i dalje traju, objavio je kosovski premijer Albin Kurti nekoliko sati nakon što je u rano u nedjelju ujutro u napadu ubijen kosovski policajac, dok je drugi ozlijeđen.

Kurti je na svojem Twitter profilu objavio kako za napade nisu odgovorni obični građani kosovski Srbi, već trupe koje podržava srpska država.

"Ubojstva i nasilje na sjeveru počinili su ti ljudi—naoružane i organizirane profesionalne snage u oklopnim vozilima bez registarskih tablica.

Dopustite mi da ponovim: ove terorističke napade ne izvode obični građani kosovski Srbi, već trupe koje podržava srpska država", napisao je u objavi na društvenoj mreži.

The murder & violence in the north is being perpetrated by these men—armed & organized professional forces in armored vehicles with no license plates. Let me restate: It is not ordinary Kosova Serb citizens but Serbian-state supported troops perpetrating these terrorist attacks. pic.twitter.com/2ipXu5rgFF

— Albin Kurti (@albinkurti) September 24, 2023