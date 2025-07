Kosor: "Da je svijet reagirao 1991. u Vukovaru – 1995. se ne bi dogodila Srebrenica"

U Zagrebu je obilježena 30. godišnjica genocida u Srebrenici. Bivša premijerka Jadranka Kosor govorila je za N1 televiziju o atmosferi u Potočarima. Povukla je paralelu s Vukovarom.

“Kao i u Vukovaru, nakon masovnih dolazaka, sve utihne. To govori o našem odnosu prema povijesti. Ovakvi trenuci ne smiju biti samo godišnjice, već trajna borba za istinu”, naglasila je. Najavila je da će osobno otići u Srebrenicu, u tišini, bez kamera i govora.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Podsjetila je na propuste međunarodne zajednice. “U oba slučaja (Vukovar i Srebrenica op.a.), svijet je nijemo promatrao. I danas gledamo isto – primjer je Gaza. Ako ne učimo iz povijesti, zločini će se ponavljati”, upozorila je Kosor.

‘Izjave više nisu dovoljne’

Istaknula je važnost riječi predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen i visokog predstavnika Christiana Schmidta koji su priznali da “1995. nisu intervenirali”.

“To više nije dovoljno. Takve izjave moraju imati težinu – danas, kada umiru djeca u Gazi, ponovno gledamo isto licemjerje”, navela je Kosor.

Govorila je o usvajanju rezolucije UN-a o genocidu u Srebrenici, no smatra da to nije dovoljno. “To je deklarativni čin koji podsjeća svijet na ono što se dogodilo. No bez političke volje, bez akcije, sve se to za mjesec dana zaboravi”, dodaje.

‘Imamo odgovornost braniti istinu’

Smatra da rezolucija ne bi bila moguća bez rada ambasadora Zlatka Lagumdžije. “Njegova uloga bila je ključna. Da njega nije bilo – pitanje je da li bi rezolucije bilo”, objašnjava Kosor.

Osvrnula se i na problem nestalih ljudi i masovnih grobnica. “Kao što smo vidjeli i u Vukovaru, zločinci su skrivali tijela i razmještali grobnice. Ta potraga, nažalost, može trajati u nedogled”, rekla je.

“Mi koji znamo istinu – imamo odgovornost da je branimo. Ne jednom godišnje, već svaki dan”, zaključila je Jadranka Kosor.