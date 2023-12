KORČULANIN PETAR OBUKAO VEŠTIT VINKA COCE I ZAPLAKAO "Jako mi je teško..."

U subotu, 2. prosinca, imali smo prilike gledati treću emisiju uživo RTL-ovog glazbenog showa 'Superstar'.

Žiriju kojeg čine Severina, Tonči Huljić, Nika Turković i Filip Miletić na nastupe najboljih od najboljih ostali bez teksta, pustili suzu, zapljeskali i podijelili pregršt komplimenata te im poručiti kako baš svatko od njih može postati pobjednik i novi hrvatski superstar!

Izdvajamo nastup osamnaestogodišnjeg Korčulanin Petra Šegedina koji je žiri osvojio već prvim nastupom kada je otpjevao Prošinu 'Jedina' kada su Seve i Filip zaplesali, a Huljić je komentirao da iako ne zna gdje je mjesto Žrnovo iz kojega Petar dolazi, zna da će on završiti u Madre Badessi.

U polufinalnoj emisiji Petar je izveo pjesmu Vinka Coce 'Da je meni s tobon kroz pasike'.

Antonija Blaće je rekla da ju je Petar stvarno podsjetio na Vinka Cocu, a on nije mogao zadržati suze. Otkrio je da je on bio njegov kum. Na kraju nastupa odao mu je i počast, a otkrio je i kako nosi njegovo odijelo.

''Vinko je bio moj krsni kum, a ovo večeras što nosim je njegovo odijelo. Jako mi je teško i s ponosom ga nosim'', kazao je emotivni Petar.

Huljiće je komentirao kako mu je drago da je poslušao njegov savjet.

"Drago mi je da si poslušao moj savjet i da si se vratio doma, ovo je tvoj prirodni habitus''.

''Korčula je tvoj faktor'', kazala je Severina.

''Korčula je moj život'', odgovorio je.

"Emotivno si me vratio u Dalmaciju, ti to sjajno radiš. Imaš tu staru dušu, hvala mami i tati što su te tako odgojili''.

"Ovaj show ne bi bio tako poseban da tebe nemamo u njemu. Imaš tu toplinu i imaš staru dušu. Zna ono što radi", rekao je Filip.

"Kao da si iznad samog sebe. Toliko mi je to bilo lijepo, toliko to nosiš ponosno. Još ovo što nosiš na sebi. To je ta toplina. Hvala ti što si nam to tako prekrasno donio", rekla je Nika.

Petar je svojom izvedbom oduševio i žiri i publiku te je ušao top 4 zajedno s Dinom Miklaužićem, Tonijem Peruškom i Hanom Ivković.

Veliko finale u kojem će se doznati ime prvog hrvatskog 'Superstara' na rasporedu je iduće subote.