KOJI SU NAJBOLJI STUDENTSKI PODUZETNIČKI PROJEKTI U SPLITU? Pobijedio projekt "OliveUAVGuardian", rješava problem modernog maslinarstva!

Profesori i studenti FESB-a udružili snage kako bi pomogli dalmatinskoj tehnološkoj zajednici.

Završila je 2. generacija Studentskih poduzetničkih projekata! Timovi su na Demo Day-u prezentirali svoje projekte i pokazali kako su dobili čvrst temelj za prerastanje u startupe koje će tehnološki transformirati Split.

Studentski poduzetnički projekti veliki su oslonac proaktivnim studentima zato što je to jedini program u kojem imaju priliku biti usmjeravani u poslovne vode jer bez obzira na to što imaju ideje koje mogu promijeniti svijet, nemaju nikakvog iskustva s tržištem.

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: ICT Županija Foto: ICT Županija Foto: ICT Županija Foto: ICT Županija Foto: ICT Županija Foto: ICT Županija Foto: ICT Županija Foto: ICT Županija Foto: ICT Županija Foto: ICT Županija Foto: ICT Županija Foto: ICT Županija Foto: ICT Županija Foto: ICT Županija

Iskusni poduzetnici odabrali najbolji projekt

Stručni i neovisni žiri pažljivo je saslušao sve prezentacije timova i temeljito procijenio njihov potencijal za budući rast i razvoj projekta. Nakon pažljive analize, žiri je donio odluku o tome koji je tim najperspektivniji i zaslužuje najveću financijsku podršku u ostvarenju svog projekta.

Za najbolji ovogodišnji projekt proglašen je OliveUAVGuardian kojeg su razvijali Fani Tafra, Bartul Leonardo Rajčić, Luka Jelavić Šako i Ivan Mustapić pod mentorstvom mag.ing.el. Nediljka Bugarina.

Ovaj tim fesbovaca osmislio je projekt koji rješava problem modernog maslinarstva uz pomoć modernih tehnologija, oduševio žiri i sa sobom ponio prvu nagradu!

Drugo mjesto pripalo je BlueSyncPulse sustavu kontrole pristupa, ideji koju su razvili Mislav Kovač i Mario Filipović zajedno sa svojim mentorom prof.dr.sc. Svenom Gotovcem.

Treće mjesto pripalo je Sanji Šušnjar i Zvonimiru Kujundžiću koji su, u suradnji s mentoricom izv.prof.dr.sc. Ljiljanom Šerić, razvili QRass koji će korisniku omogućiti da svoj sadržaj na jednostavan način prikaže na vlastitoj web stranici.

Četvrto mjesto osvojio je Ante Bošnjak sa svojom aplikacijom za vođenje evidencije i pomoć pri kupnji namirnica US.

Odluka je to žirija sastavljenog od uglednih i uspješnih poduzetnika te direktora najveće IT tvrtke u Splitu:

Dean Marušić, direktor Ericsson Nikola Tesla Split koji je ujedno i poslodavac već generacijama studenata sa FESB-a.

Stipe Režić, osnivač i direktor Mushroom Cups - uspješnog splitskog startupa koji osvaja svjetsko i hrvatsko tržište svojim inovativnim proizvodom.

Zlatko Kovačić, osnivač i direktor DotYourSpot - mladog splitskog startupa koji se jako brzo razvija u tržištu ugostiteljstva, a koji su i sami bili uspješni polaznici StartIT Startup akademije.

„Sudjelovali smo u ovom projektu prije dvije godine kao natjecatelji, nismo bili pobjednici, ali je naše ideja našla svoje mjesto na tržištu. Smatram da nagrade nisu važne, svaki sudionik je dobio dobar poticaj i znanja za buduće korake. Poručio bi im da sada zagrizu, okupe ljude, rade na svojoj ideji i pokušaju ih plasirati na tržište. Poslovni svijet je okrutan, početci su nemilosrdni, sto puta se vrata zatvore, ali jasnom vizijom i upornošću nećete pogriješiti. Danas moja tvrtka broji 38 ljudi, a u planu su nova zaposlenja. Sve to se dogodilo u dvije godine od sudjelovanja u ovom projektu“ ističe Zlatko Kovačić.

Inovativne ideje nagrađene su s preko 2000€ i direktnim upisom na višetjednu StartIT akademiju

Studentski poduzetnički projekti tek su 1. stepenica za razvoj startupa. Prva tri studentska tima direktno edukaciju nastavljaju u StartIT startup akademiji kao sljedećem pripremnom koraku pred izlazak na globalno tržište. Nakon StartIT akademije, najbolji ostvaruju priliku sudjelovati i u GrowIT programu s fondom 130 000 € namijenjenom za daljnje financiranje razvoja projekta za značajniji izlazak na tržište.

Svi ovi koraci usmjereni su ka istom cilju i doprinose razvoju startup ekosustava u Splitu i Dalmaciji. Od same „proizvodnje“ startupa na 1. nivou odnosno SPP-u pa sve do njihovog izlaska na tržište na posljednjem nivou tj. GrowIT-u.

Krajnji rezultat SPP-a nije samo otvaranje novih tehnoloških tvrtki u Splitu i županiji. Tu je i promjena studentskog mindseta, poticanje suradnje s fakultetima, stvaranje early stage startupa koji svoj rast potencijalno, mogu i nastaviti.

Dalmatia Startup Community sada broji nove timove koje će Digitalna Dalmacija pratiti, podržavati i povezivati s mentorima i investitorima.

„Na FESB-u znamo da imamo tehnološke mlade talente i ovim projektom im želimo dati izazove i edukaciju za poslovna rješenja. Pomažemo stvoriti startupe koji trebaju našem gospodarstvu. Studenti su kroz ovaj program prošli dvomjesečnu edukaciju i danas smo vidjeli dosta zanimljivih ideja. One se mogu pretvoriti u proizvode za tržište od sustava za nadzor maslinika, do nekih automatiziranih izrada web stranica, kao i naprednih rješenja za uštedu energije“ kazao je Damir Brčić, voditelj Centra digitalne transformacije Digitalna Dalmacija.

Suradnja i partnerstava koje grade uspješnu zajednicu

Višegodišnja suradnja Digitalne Dalmacije i FESB-a postala je i službena potpisivanjem sporazuma o suradnji na projektu Studentski poduzetnički projekti, koji je važan dio šireg projekta a to je razvoj Dalmatinskog startup ekosustava na kojem Digitalna Dalmacija sustavno radi.

FESB od svog osnutka školuje generacije mladih tehnoloških talenata, također Digitalna Dalmacija već 6 godina intenzivno radi na razvoju dalmatinskog Startup ekosustava s ciljem njegova jačanja i stvaranja što većeg broja uspješnih mladih startupa, stoga je ovaj sporazum logičan korak, ali i izraz volje obje institucije da pridonesu razvoju gospodarstva i boljeg života sugrađana.

Digitalna Dalmacija ima želju, resurse i financije pratiti uspješne projekte u daljnjem poslovnom razvoju, a FESB talentirane studente koji imaju želju raditi izvanredne stvari u svijetu poduzetništva. Na SPP-u, studenti imaju priliku dobiti znanja i vještine koje ne mogu dobiti kroz studijske programe, a koji su komplementarni poduzetničkim vještinama.

„Ovo je druga generacija studenata, od prve generacije na tržištu egzistira jedna tvrtka koja je sudjelovala u projektu. To je veliki uspjeh jer od sto poduzetničkih ideja samo tri do pet posto uspijevaju. Od naših pet jedna je uspjela, a to je fantastični uspjeh“ - zaključio je Branimir Lela, dekan Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Split.

Osim suradnje s fakultetima, Digitalna Dalmacija aktivno surađuje i s brojnim lokalnim IT tvrtkama koje podržavaju SPP na razne načine.

Sam žiri sastavljen je od uspješnih lokalnih poduzetnika, a vlasnici nekih od najboljih IT firmi u Splitu čine veliku mrežu mentora, koji su na ovom programu dijelili svoja iskustva i korisne savjete onima koji su tek na početku. Motivirali i rješavali brojne nedoumice po pitanju daljnjeg razvoja projekata svih polaznika na Studentskim poduzetničkim projektima.

Širina ovog projekta leži u suradnjama, kako s IT firmama, fakultetima pa tako i s drugim studentskih inkubatorima u Hrvatskoj.

Zagrebački studentski inkubator Stablo Znanja svoju je podršku projektu pokazao sudjelovanjem na samoj završnici na kojoj je predstavio svoj software za ugovaranje studentskih poslova. Povezivanje, umrežavanje i zajednički rad jedini su način da se dođe do pozitivnih promjena - do razvijenog startup ekosustava u Dalmaciji.

Osim sa Stablom znanja, Digitalna Dalmacija surađuje i sa Nuqleusom – deep-tech startup inkubatorom. Što je Digitalna Dalmacija u Splitu, to je Nuqleus u Zagrebu, a kako bi značaj bio još veći i na nacionalnoj razine, ova dva vodeća pokretača startup zajednica odlučili su zajedničkim snagama raditi još veće i pozitivnije promjene.