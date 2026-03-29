Klasnić: "Dobro sam. Ljudi ne trebaju brinuti"

Luka Vušković obilježio je svoj prvijenac za Hrvatsku na poseban način. Nakon pobjede protiv Kolumbije (2:1), mladi stoper otkrio je da pogodak posvećuje Ivanu Klasniću i tako zapravo otkrio javnosti da se bivši vatreni trenutačno nalazi u bolnici.

"Želio bih ovaj gol posvetiti njemu, nije mu lako razdoblje", poručio je Vušković nakon utakmice u Orlandu. Uskoro su se pojavile i dodatne informacije, Klasnić se nalazi u bolnici u Zagrebu, gdje je pod nadzorom liječnika.

"Ljudi ne trebaju brinuti"

Razlog? Virus koji je izazvao visoku temperaturu, a iako situacija nije kritična, zahtijeva oprez! S obzirom na zdravstvenu povijest legendarnog hrvatskog napadača, zabrinutost je posve razumljiva. Ipak, Klasnić se javio za njemački Bild iz bolnice i umirio javnost:

"Dobro sam. Ljudi ne trebaju brinuti. Više nemam temperaturu", kratko je poručio.

Još uvijek nije poznato koliko će ostati u bolnici. Klasnić se godinama bori sa zdravstvenim problemima, ponajviše vezanima uz bubrege. Još tijekom igračke karijere morao je na transplantaciju, a ukupno je prošao čak tri takva zahvata. Unatoč svemu, ostao je zapamćen kao jedan od rijetkih nogometaša koji je igrao na vrhunskoj razini i nakon transplantacije bubrega. Ipak, problemi nisu nestali, i danas je pod stalnim liječničkim nadzorom i redovitim kontrolama.