KIŠA NE PRESTAJE PADATI, KOLAPS NA GRADSKIM ULICAMA I more je promijenilo boju, evo kako izgleda

Nagle i obilne oborine zahvatile su Dalmaciju. Ulice su poplavljene, a kiša ne prestaje padati. Vozači koji su se našli na cestama, također su u problemima. Otežana vožnja, kiša koja smanjuje vidljivosti, poplavljene ulice,...sve to utječe na njihovu vožnju gradskim ulicama.

Neki od njih su čak upalili 'žmigavce' i ne miču se ni naprijed ni natrag jer jednostavno nisu sigurni za nastaviti daljnju vožnju. Barem dok ne prestane kišiti.

U videu koji nam je posalo naš čitatelj, izgleda kako je Split dobio novo jezero. Nalazi se na TTTS-u.

Slijedom velikih bujica i njihovim prodiranjem u more, more mijenja boju.

Do 11:30 sati najviše kiše palo je u Zadru, od 30 do 50 litara kiše, a na splitskom području palo je 15 do 30 litara kiše što je bilo dovoljno da se stvore bujice i poplave.

Kiša i glavnina grmljavine se očekuje i u ostatku dana.