KINA UTJERALA STRAH U KOSTI Njihova jeftina vozila mogla bi postati pravi hit. Evo što to znači za ostale proizvođače...

Kao odgovor na sve veću dominaciju cijenom pristupačnih kineskih električnih vozila, renomirani proizvođači automobila intenziviraju napore da smanje troškove i ubrzaju razvoj isplativih električnih vozila (EV).

Andy Palmer, predsjednik britanskog startupa Brill Power, naglasio je imperativ za proizvođače automobila da se usredotoče na pristupačna vozila ili riskiraju gubitak tržišta od kineskih proizvođača. Proizvodi tvrtke Brill Power, prema Palmeru, imaju potencijal povećati domet EV-a za 60 posto i omogućiti korištenje manjih, jeftinijih baterija, rješavajući kritičnu komponentu troškova, piše Zimo.

Svi rade na jeftinijim troškovima

Renault ima za cilj postići smanjenje troškova od 40 posto za svoja električna vozila, usklađujući se s težnjom za cjenovnim paritetom u cijeloj industriji s tradicionalnim modelima na fosilna goriva. Stellantis, u suradnji s kineskim CATL-om, osniva europsku tvornicu za proizvodnju jeftinijih LFP baterija. Volkswagen i Tesla zajednički razvijaju električna vozila vrijedna 25.000 eura, kako bi zadovoljili potražnju za pristupačnijim električnim opcijama.

Vincent Pluvinage, izvršni direktor tvrtke OneD Battery Sciences, istaknuo je fokus cijele auto industrije na smanjenje troškova tijekom sastanaka s kupcima europskih proizvođača automobila, navodeći da je smanjenje troškova sada važnije od bilo čega drugog. OneD-ov inovativni pristup uključuje ugradnju silikonskih nanožica u grafitni anodni materijal za EV bateriju, što rezultira smanjenjem težine baterije od 20 posto za isti domet vozila.

Tvrtka Veekim, sa sjedištem u njemačkom gradu Hodenhagenu, razvila je EV motor koji koristi feritne magnete umjesto rijetkih zemljanih elemenata, s ciljem smanjenja troškova za 20 posto. Motivacija koja stoji iza takvih napora je smanjenje ovisnosti o navedenim rijetkim materijalima, koje velikim dijelom kontrolira upravo Kina.

Nizozemski proizvođač poluvodiča NXP surađuje s proizvođačima automobila kako bi smanjio broj elektroničkih upravljačkih jedinica u električnim vozilima. Siemens je uveo simulaciju digitalnog dvojnog softvera kako bi prepolovio skupo vrijeme razvoja električnih vozila.

Dolazak jeftinijih električnih vozila kineskih proizvođača potaknuo je europske i američke proizvođače automobila da traže jeftinije opcije proizvodnje. GM, koji ima koristi od subvencija u Zakonu o smanjenju inflacije, planira pokrenuti obnovljeni Bolt EV 2025. godine, dvije godine ranije nego što je prvobitno planirano. Ford ima za cilj smanjiti troškove kroz povećanje "in-sourcinga" dijelova za 50 posto, piše Zimo.

Proizvođači vrhunskih automobila, poput Our Next Energy (ONE) sa sjedištem u Michiganu, također teže nižim troškovima EV-a. ONE razvija bateriju s jeftinijom LFP tehnologijom kako bi pružio isti domet električne vožnje po upola nižoj cijeni.

Dobavljači, prepoznajući sklonost proizvođača automobila prema troškovno učinkovitim komponentama, uvode inovacije kako bi smanjili troškove proizvodnje. CelLink je razvio laminat za zamjenu za kabelske snopove, pojednostavljujući proizvodne procese. Addionics, izraelski startup, predstavio je porozne, trodimenzionalne bakrene i aluminijske elektrodne materijale za baterije koji obećavaju brže punjenje i 30 povećanje povećanje EV dometa, usklađujući se s naglaskom proizvođača automobila na niže troškove.