Kći hrvatskog tajkuna požalila se na problem sa skupocjenim BMW-om: "Neću vas lagati, malo mi je lakše kad znam da..."

Kći poznatog sesvetskog tajkuna Marijana Šarića, Lucija Šarić Lončarek, nedavno se na Instagramu požalila da joj 'cvile' kočnice BMW-a, a sad je objavila odgovore svojih pratitelja.

‘Ista stvar i na Audiju’, ‘I ja vozim BMW od xy eura i kod mene cvile, a servisiram sve aute direktno u BMW u Njemačkoj’, ‘Da samo BMW, stani pored Mercedesa, ne znaš koji jače cvili, a dobili smo isti odgovor’, ‘Mojoj sestri se isto dešava na novoj X6’, neke su od poruka koje je dobila.

‘Neću vas lagati, malo mi je lakše kad znam da nije samo kod mene’, poručila je Lucija, piše Story, a koja je ranije napisala:

‘Da li mi netko može objasniti tko je tu lud i što se ovdje dešava? Znači voziš auto od xy € (puno eura), novi BMW s novim BMW kočnicama i naručiš auto da ti promijene kočnice i oni kažu nema smisla jer su kočnice ko nove, to se sad dešava da kočnice cvile i da vam stavimo nove novcate bit će isto (kad kažem cvile mislim cijeli dan cvile na temperaturi od -1 ili 15 stupnjeva). Nakon što je to serviser rekao ja si mislim ma čovjek priča gluposti di bi si BMW dozvolio takvu sramotu da na semaforu stoje X6, Peugeot 308 i kombi Zrinjevac, a ono kočnice cvile na X6.... ne samo da se sramotiš jer ispada da ti ne održavaš svoj auto i da se ljudi okreću na te zvukove, nego ti još na službeni mail napišu da je to stvarno tako’.

A evo što su joj odgovorili iz servisa.

‘Poštovana, nažalost Vam ne možemo 100% garantirati iz razloga jer je BMW izbacio iz proizvodnje azbest i uveo zamjenske sintetičke materijale te iz tog razloga dolazi do neugodnih zvukova. Osim tih zvukova kočnice su u potpunosti ispravne i sigurne za korištenje’, napisali su.