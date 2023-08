KAOS U NJEMAČKOJ Voda nosi sve pred sobom: Evakuirana i podzemna željeznica

Zbog jakog nevremena koje je u srijedu pogodilo Hessen, u frankfurtskom Sachsenhausenu je evakuirana podzemna željeznica, u zračnoj luci su otkazani brojni letovi jer je kiša poplavila pistu, prenosi Fenix magazin.

– Između ostalog, velike količine vode skupile su se na pisti, rekao je glasnogovornik zračne luke.

Dozens of flights were cancelled at Germany's Frankfurt Airport after heavy rain led to flooding on parts of the tarmac and hours-long suspension of ground operations. pic.twitter.com/obqqj0Zkpe — DW News (@dwnews) August 17, 2023

Heavy rain and thunderstorms hit the city of Frankfurt, causing flooding, submerging cars and underground stations, and led to dozens of flight cancellations at Frankfurt airport, the country’s busiest and a major European hub, authorities said Thursday. 👇 pic.twitter.com/3Ve9r1wtbC — Sky News (@SkyNews) August 17, 2023

Mnogi letovi su otkazani, odgođeni ili su preusmjereni na druge zračne luke. U četvrti Sachsenhausen evakuirana je podzemna željeznica. Kako javlja t-online, u vlak je prodrla masa vode. U akciji je bilo stotine vatrogasaca.

Germany - Frankfurt International Airport: The buildings have flooded with masses of water after heavy rainfall, caused by a thunderstorm. The cancellation of many flights have been reported. pic.twitter.com/EtbAVKD7fF — Jack Straw (@JackStr42679640) August 17, 2023

Nevrijeme u Njemačkoj

Nevremena je bilo i u drugim dijelovima Njemačke, no čini se da nije bilo velikih posljedica. U saveznim zemljama Baden-Württemberg, Falačko-Porajnje i Thüringen poplavljeni su podrumi tijekom noći.

– Ogromna količina kiše digla je i poklopce šahtova, rekla je policija.

Yes, there is a road underneath all that water. Heavy rain led to flash flooding in Germany, causing major travel disruptions. pic.twitter.com/uyLXfNsBju — AccuWeather (@accuweather) August 17, 2023