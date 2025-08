Kakvo će vrijeme večeras biti na Thompsonovom koncertu? Evo prognoze za Sinj

Posjetitelje večerašnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona na sinjskom Hipodromu očekuju uglavnom povoljni vremenski uvjeti, unatoč mogućnosti za kratkotrajne pljuskove u poslijepodnevnim satima.

Prema prognozi, lokalni pljuskovi mogući su još tijekom poslijepodneva, nakon čega se očekuje smirivanje vremena. Večer će biti djelomice vedra, a kako noć bude odmicala, vedrina bi trebala potpuno prevladati.

Temperatura zraka pred zalazak sunca kretat će se između 22 i 24 °C, dok će u večernjim satima pasti na ugodnih 18 do 21 °C. Uz to, puhat će umjerena do pojačana bura koja bi mogla osvježiti atmosferu, ali i donijeti potrebu za dodatnim slojem odjeće, posebno u noćnim satima.