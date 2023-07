Kako pomoći startupima u skaliranju - top marketinški stručnjak Ivan Bračić dijeli svoje iskustvo na meetupu Digitalne Dalmacije

Ovoga puta marketingaš s bogatom inozemnom karijerom Ivan Bračić - Q Agency podijelit će svoju životnu priču i održati predavanje na temu “How do I help startups scale?”.

Upravo je to ono što lokalnim startupima najviše i treba, da im osoba s iskustvom iz prve ruke da kvalitetne savjete i smjernice kako se razvijati. Pogotovo kada je predavač ujedno i bivši Product Marketing Manager i Head of Global Sales Enablement u prvom hrvatskom unicornu - Infobip!

Rad u Infobipu je kaže bilo izuzetno iskustvo jer je iz korporativne kulture odjednom sletio u dinamično, vrlo brzo i prilično nestrukturirano okruženje s "we are just starting " mentalitetom. Imao je osjećaj kao da započinje novu karijeru i da prethodnih 13 godina rada u američkoj korporaciji nije bilo bitno. Osjetio je žar energije, dinamiku i natjecateljski duh koji je vladao. Tek naknadno je shvatio koliko mu je pomoglo to iskustvo velike korporacije i kad firma brzo raste koliko je važno imati dobre procese, strukturu i organizaciju da bi se skaliralo i nastavilo zdravo rasti. Ono što ga je posebno impresioniralo kod Infobipa je bila spremnost svih da fizički putuju i rade na tržištima na koja većina drugih tvrtki ne bi ni pomislila ići - od Afrike, preko Azije do Latinske Amerike. Putovalo se na svaki kutak svijeta!

Iz splitskog MIOC-a do nekoliko prestižnih američkih fakulteta. Ivan je na Sveučilištu Rhode Island završio Management Information Systems, potom na Georgia College & State University se usavršio u Computer based information Systems. M.B.A. - Finance and Strategic Management je završio na Fordham Gabelli School od Business.

Košarka ga je odvela u Ameriku, a ljubav prema rodnom gradu vratila u Split!

Amerika je podsvjesno uvijek bila za njegova "privremena" životna stanica koja se odužila na skoro 16 godina. U Americi je stekao profesionalno i životno iskustvo koje danas dijeli sa svojom zajednicom, ali i s obitelji.

Razgovarali smo s Ivanom koji nam je otkrio kako je njegov život u Americi, posebno studij i poslovno iskustvo oblikovalo njegovu karijeru i perspektive.

Kako kaže, studij mu je proširio način razmišljanja, ali Ivan smatra da je ključno upravo radno iskustvo koje je stekao u uredima Manhattana, Brooklyna, Queensa, pa čak i Bronxa i Staten Islanda, gdje je imao klijente i razvijao poslovanje firme prodajom tech proizvoda i usluga mailing i logistics industriji. Danas s osmijehom i ponosom gleda na taj period svog života jer je nekoliko godina radio prosječno 12-15 sati dnevno i najviše iskusio ono što Amerikanci nazivaju "hard work".

Koje su najveće razlike u radnoj kulturi u Hrvatskoj i SAD-u?

Ivan: Velike su razlike u radnoj kulturi između HR i USA - neke konkretne koje mogu navesti iz osobnog iskustva su način razmišljanja o business developmentu. U Americi ljudi puno profesionalnije i ozbiljnije pristupaju business developmentu, i to vide kad jedan od glavnih pokretača rasta i uspjeha firme. Puno se ulaže u ljude, procese, alate, edukacije, itd. Način kako razmišljaju o prodaji i marketingu je na jednom sasvim drugom nivou. Ljudi u prodaji su puno cjenjeniji i naravno puno bolje plaćeni.

U HR se to polako mijenja, ali još uvijek u velikoj mjeri vlada uvriježeno mišljenje da sales "može raditi svatko", te se često marginalizira na način da negdje nije ni potreban jer "ako je proizvod dobar, sam će se prodavati".

S druge strane, u Hrvatskoj se puno vise vrednuje taj ljudski faktor - da nije sve u postizanju rezultata i donošenju prihoda nego postoje i drugi faktori kao kulturološki fit, odnos s kolegama, balans s privatnim životom, vrijeme s familijom, itd. U Americi su ljudi uvelike vođeni kapitalističkim mindsetom gdje se isključivo gleda performance, i firme puno jednostavnije i lakše daju otkaze čim krenu lošiji rezultati.

Kakvo iskustvo rada imate sa startupima? Na koji bi način mogli pomoći i našim lokalnim startupima da se probiju na inozemno tržište?

Ivan: Od 2015. sam radio za 4 različita tech startupa koji su bili lideri u svojim industrijama na svoj način - od toga za dva globalna tech jednoroga (Infobip i MessageBird) i to u fazama dok su se formirali i to još nisu postali, te učio što je sve potrebno da se postane jednorog. Bili su u pravom smislu rijeci hyper growth startupi i puno se radilo na skaliranju kroz strukturu procesa, optimizacijama, prodajnim operacijama, edukacijama, itd. Sada sam ponosan sto imam široko iskustvo rada s top tech firmama iz svijeta SaaS, platforme, high tech hardware, ali i service providera.

Ivan je s nama podijelio i jedan ključni savjet za startupe koji se žele probiti na inozemno tržište, a sve ostale brojne smjernice sačuvao je za sam meetup.

Ivan: „Jedna od glavnih stvari je da se prvo razumije to specifično inozemno tržište (npr. potencijal, konkurencija, ideal customer profile, buyer persone, itd.), te napravi strategija i Go-To-Market plan. Kada radim s firmama ovo je jedna od prvih stvari koje pogledamo i onda nadograđujemo prodajnu infrastrukturu, operacije i osposobljavanje ljudi za izlazak na taj novi market.„

Dalmatia Startup Community svakim danom broji sve više novih startupa koji obogaćuju naš lokalni startup ekousustav. Aktivnosti koje Digitalna Dalmacija provodi sa svrhom “stvaranja” i razvoja startupa svakako su ključni razlog napretka.

S druge strane, ključni razlog napretka samog startupa je, kako Ivan ističe – kvalitetan tim!

Tim je posebno važan u startup timovima gdje doslovno svi ovise o radu drugog - gdje individualna postignuća ne znače ništa ukoliko kao kolektiv firma ne radi dobro. U startupima svi moraju puhati u ista jedra, jer se inače tone.

„2023 se pokazala kao prilično izazovna godina u IT industriji, i mislim da samo najbolji timovi, oni koji istinski rade skupa, te koji su ulagali u ljude, tehnologiju, te optimizaciju procesa i troškova, mogu zadržati stabilnost.„

Možete li podijeliti svoju priču o tome kako ste pomogli nekom startupu u njihovom procesu skaliranja?

Ivan: Kada pričamo o skaliranju, to je prilično širok pojam u startup svijetu i puno toga se mora poklopiti da firma izađe iz startup faze i dođe u scaleup, te naposljetku do unicorn statusa. Negdje sam pročitao da vjerojatnost da startup dođe do neke definicije globalnog scaleupa je cca 0.5%. Moj posao je da pomognem povećati tu vjerojatnost kroz fokus na rast business development procesa i educiranju ljudi kako bi se u kompleksnoj, enterprise level B2B prodaji radilo optimalnije i efikasnije - po modelima koje koriste najuspješnije IT firme na zapadu.

Tu se najviše mogu osvrnuti na svoja dva zadnja iskustva u Include i Q Agency. Iako vrlo uspješne i lideri u svojim industrijama, obe firme su imale relativno nedefinirane sales procese. Svi su u prodaji radili na svoj specifičan način - i teško je bilo replicirati best practices. Nije bilo ni dobro postavljenog CRM tool-a, ni visibility na cjelokupni sales pipeline - pa se tako nije radilo ni na sales forecasting-u. Uglavnom se koristio Google Sheets i Excel za ručno praćenje prodaje i prodajnih prilika i aktivnosti. U oba slučaja napravili smo kompletni revamp prodajnog procesa, implementirali isti kroz novi i optimalniji CRM alat, odradili edukacije i enablement na cijeli tim, postavili osnovnu operativnu infrastrukturu te onda podesili procese, coaching i sales podršku da što prije poboljšamo adopciju - kako u stvarnoj interakciji s klijentima tako i sa CRMom. To je proces od cca 6 do 12 mjeseci nakon čega se konačno mogu vidjeti neki rezultati kroz reporte, analitiku i praćenje najosnovnijih prodajnih metrika. Kroz cijeli proces obe firme su vidjele rast sales pipeline od 3-6x u odnosu na početno stanje, također su mogle početi donositi neke strateške odluke jer su imale bolji pregled budućih prodajnih prilika.

Kako vidite budućnost startup ekosustava u Hrvatskoj? Postoje li neki trendovi ili prilike koje bi trebali pratiti?

Ivan: Iako se 2023. pokazuje kao godina puna izazova za veliki broj IT firmi u HR, vjerujem da je to ciklično balansiranje marketa. Za vrijeme korone jeftinog novca za startupe je bilo napretek i svi su nešto radili, dobivali nove klijente relativno brzo i lako, te ulagali u IT projekte i digitalizaciju. Market se dosta napuhao nerealnim cijenama rada i histerijom zapošljavanja bez stvarne potrebe za tim ljudima. IT je za vrijeme korone prolazio doslovno Eldorado. Sad je situacija puno drugačija i mislim da će dugoročno opstati firme s dobrim temeljima, kvalitetnim proizvodima i uslugama i još važnije ljudima - ali i posloženim marketing i prodajnim procesima i operativi. Gotova su vremena s mindsetom da “svatko može raditi prodaju” - klijenti (pogotovo inozemni) imaju visoke standarde i puno izbora na marketu te rade najviše s ekspertima koji im mogu pomoći riješiti konkretne poslovne probleme, a ne uvaliti software ili uslugu po nižoj cijeni.

Puno se priča o AI i automatizaciji prodaje, i mislim da će se taj trend nastaviti - ali u kompleksnim prodajnim procesima, radu na enterprise levelu s višestrukim stakeholderima, i rješavanju kritičnih poslovnih izazova - ništa se ne može mjeriti s direktnom komunikacijom i povjerenjem koji se kroz taj proces izgradi.

Pridružite se ovom zanimljivom meetupu 20.7. u 18:30 u coworking prostor i predinkubatoru Digitalne Dalmacije - PICS na FESB-u. Bilo da imate startup, ideju za startup ili vas samo zanima kako se ova zajednica okuplja i raste, dođite jer svi su dobrodošli.