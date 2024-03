KADA ĆE MARČANE BURE? Fronta nam stiže s područja Italije, već danas lokalno nosi nevrijeme. Ako planirate vikend, evo kako stvari stoje

U vikendu za nama znatno je nestabilnije bilo u subotu kada je mjestimice bilo i izraženijeg nevremena s tučom. Nedjelja je donijela povratak sunca, ali i juga.

Promjenjivo će biti i u novom tjednu. Povremeno će biti kiše, ali će ipak veći dio tjedna biti u znaku suhog vremena. Temperature će biti slične jučerašnjima, a od srijede u blagom padu. Marčanih bura u ovom tjednu neće biti. Za sljedeći ćemo još vidjeti, ali je trenutno umjereno moguće.

Danas će biti promjenjivo oblačno. Oblačnije ujutro kada će kiša, pljuskovi i grmljavina prvo zahvatiti otvoreno more i otoke, a potom će se prema sredini dana kretati prema kopnu. Mjestimice, osobito na vanjskim otocima, može biti izraženijeg grmljavinskog nevremena s tučom. Najmanje oborina u zaleđu obale, a ponegdje može i izostati. Ujutro će puhati jako jugo s vrlo jakim udarima, slabit će u drugom dijelu dana. Minimalne jutarnje temperature od 8 do 14°C, najviše dnevne od 11 do 16°C.

Djelomično sunčano i suho bit će u utorak. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, popodne uz obalu jugozapadnjak. Jutro malo hladnije s minimalnim temperaturama od 3 do 11°C, najviše dnevne temperature od 13 do 18°C.

Srijeda donosi izmjene sunčanih i oblačnih razdoblja. Povremeno se očekuju kiša, pljuskovi i grmljavina, a u najvišem gorju povremeno snijeg. Oborina općenito neće biti puno. Zapuhat će slabo do umjereno jugo. Jutarnje temperature bez veće promjene, najviše dnevne od 9 do 15°C.

U četvrtak će oblačnije biti ujutro kada će još mjestimice biti slabe kiše, osobito na jugu, a u višim planinama moguć je slab snijeg. Ipak veći dio dana bit će suh. Navečer je moguće djelomično razvedravanje. Puhat će slab levant i bura. Bit će malo hladnije, osobito u Zagori.

U petak pretežno sunčano. Vjetar slab, ujutro slaba bura. Jutarnje i večernje temperature u padu, u Dalmatinskoj zagori je moguć slab mraz. Najviše dnevne temperature od 12 do 16°C.

Prema današnjim prognostičkim materijalima, subota će početi djelomično sunčano, ali će prema kraju dana biti promjenjive naoblake. Danju će zapuhati slabo jugo koje će navečer biti umjereno. Jutro prohladno, danju temperature bez veće promjene.

Čini se da će nedjelja biti oblačna, povremeno uz kišu, osobito u drugom dijelu dana. Puhat će jako jugo s vrlo jakim udarima i bit će malo toplije, osobito ujutro.

Da se zima još nije predala mogli bi vidjeti sljedeći tjedan, barem u unutrašnjosti zemlje.