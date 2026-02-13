Još osam izvođača osiguralo mjesto u finalu Dore

Večeras je održano drugo polufinale Dore 2025, izbora hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije, u kojemu je nastupilo 12 izvođača, a u finale je ušlo njih osam - Sergej, DEVIN, Stela Rade, Marko Kutlić, Irma, Lara Demarin, Ritam Noir i Lana Mandarić.

U nedjeljno finale nisu prošli Gabrijel Ivić, ZEVIN, Ivan Sever i Kandžija.

Finale Eurosonga 2026. održava se 16. svibnja u Beču, u legendarnoj Wiener Stadthalle. Velika pozornica, milijuni gledatelja, svjetla koja se vide i iz svemira. A ondje, s hrvatskom zastavom u ruci, stoji pobjednik Dore 2026., piše HRT.

U prvoj večeri finale su osigurali Lima Len, Alen Đuras, Noelle, Lelek, ToMa, Ema Bubić, Ananda i Cold Snap.