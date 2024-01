JOŠ JEDNA SRAMOTA "Tunel će kroz Kozjak do 2026., a most do Splita neće ni 2036.?" A kad će tek Vukovarska?! Ovo je pasivni oblik nasilja koji onemogućuje naš napredak"

Ni 22 godine od izgradnje temelja za nadvožnjak "Vukovarska", od nadvožnjaka ni 'n'. Riječ je o nadvožnjaku koji bi povezao Stobreč, Šine i Kamen preko Jadranske magistrale, a ucrtan je u GUP-u.

Marina Kovačević, predsjednica GK Šine već duže vremena javno govori i piše o problemu nadvožanjaka, a koncem prošle godine na Šinama su se okupili stanovnici ovog kotara i uputili poruku čelnim ljudima Hrvatskih cesta i grada Splita.

"Riječ je o državnoj cesti, stoga je u nadležnosti Hrvatskih cesta izgradnja nadvožnjaka. Grad će raditi uređenje Vukovarske ulice do Sirobuje. Što se tiče dokumentacije, u Hrvatskim cestama ju još uvijek traže budući da je u papirnatom obliku, odnosno nije digitalizirana. Kadar koji je radio u arhivima i znao gdje se nalazi ti papiri u fizičkom obliku sada je već umirovljen. Kadar koji sada radi ne zna pronaći te dokumente u fizičkom obliku u arhivu", rekla nam je ranije Marina Kovačević, predsjednica GK Šine.

Prije nekoliko dana, Kovačevć je objavila da se upornost se isplatila te da je pronašla dokumentaciju za koju su u Hrvatskim cestama tvrdili da ju ne nemoguće pronaći.

Danas se putem Facebooka oglasila na medijske natpise da će tunel kroz Kozjak bit gotov do 2026. godine.

"Tunel će kroz Kozjak do 2026., a most do Splita neće ni 2036.?" A kad će tek Vukovarska?! Ovo je pasivni oblik nasilja koji onemogućuje naš napredak. Koliko nepotrebne patnje i nepotrebnih troškova svakodnevno trpimo zbog loše prometne povezanosti i opasnih cesta? Onda se čudimo što Split stagnira i propada.

Zamislite da šepate, cijeli ste nestabilni, spori, u strahu da ne padnete jer se nećete moći dignuti. Zar nije bolje zaliječiti tu bolesnu nogu koja stvara probleme i onda stati na dvije zdrave noge?

Dok se u Rijeci i Istri gradovi isprepliću ipsilonima, koji nisu ni približnog prometnog značaja kao Vukovarska, u Splitu nismo u stanju dovršiti prometnu arteriju koja vodi od centra grada do najprometnijeg raskrižja u državi - objavila je Marina Kovačević.