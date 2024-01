"PRONAŠLI SMO PAPIRE, NIJE NEMOGUĆE!" Kovačević: Sirobuja, ilegalno naselje, je dobila svoj nadvožnjak. Šine, legalno naselje, nisu dobile nadvožnjak. Zašto?

Nedavno su se stanovnici Šina okupili u svome kotaru i uputili poruku čelnim ljudima Hrvatskih cesta i grada Splita.

Nije im bilo jasno kako je moguće da niti 22 godine od izgradnje temelja za nadvožnjak "Vukovarska" - on nije izgrađen. Riječ je o nadvožnjaku koji bi povezao Stobreč, Šine i Kamen preko Jadranske magistrale, a ucrtan je u GUP-u.

Lako to što ne možemo pronaći nadvožnjak, to je vrlo jednostavno - nema ga, nije nikada izgrađen. Ali je zato zanimljivo da je nemoguće pronaći dokumentaciju o nadvožnjaku. Pardon, bilo ju je nemoguće pronaći. Ali našao se netko uporan i došao do papira za koje se tvrdilo da - ih nema.

"Riječ je o državnoj cesti, stoga je u nadležnosti Hrvatskih cesta izgradnja nadvožnjaka. Grad će raditi uređenje Vukovarske ulice do Sirobuje. Što se tiče dokumentacije, u Hrvatskim cestama ju još uvijek traže budući da je u papirnatom obliku, odnosno nije digitalizirana. Kadar koji je radio u arhivima i znao gdje se nalazi ti papiri u fizičkom obliku sada je već umirovljen. Kadar koji sada radi ne zna pronaći te dokumente u fizičkom obliku u arhivu", rekla nam je ranije Marina Kovačević, predsjednica GK Šine, koja se danas pohvalila pronađenom dokumentacijom. .

Njezinu objavu prenosimo u cijelosti.

"To je nemoguće pronaći" - "To nećete nikad naći" - "To ne postoji" - "To je davno izgubljeno" - "To nikad nije ni postojalo" - "To je ona izmislila" i tako dalje i tako bliže. Dokumentacija nadvožnjaka Vukovarska, dame i gospodo.

Izrada projektne dokumentacije plaćena našim novcem;

Izgradnja temelja plaćena našim novcem;

Gdje je nadvožnjak Vukovarska?!

"Upornost se isplatila, tražila sam na sve strane, u svim mogućim arhivima. Najviše koristi od potrage bilo je u Hrvatskim cestama i na kraju u Banovini. Dokumentacija je kompletirana. Dokazala sam da je taj nadvožnjak planiran, da su temelji i armatura na magistrali izgrađeni prema toj dokumentaciji i da taj planirani nadvožnjak nije dovršen. Zašto nije dovršen? Jer nije dovršena Vukovarska ulica. Kako je prošlo 20-ak godina otada počelo je padati u zaborav, a najveći neprijatelj nam je upravo zaborav. Jako smo se potrudili da se ovo ne zaboravi. Sirobuja, ilegalno naselje, je dobilo svoj nadvožnjak, a Šine, legalno naselje, nije dobilo nadvožnjak. Zašto? Jer nas je netko zakinio. Mi uredno plaćamo sve šta moramo Gradu Splitu, a nama se daje minimum minimuma čisto da ne krepamo", kazala nam je Kovačević te dodala:

"30 tisuća vozila bi išlo na nadvožnjak Vukovarska i rasteretilo bi magistralu. Zato je isplaniran, to je ključno!"