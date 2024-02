Silvia Dvornik objavila je na svom instagram profilu fotografiju sa Markom Pecotićem.

Zagrljeni, setni i zaljubljeni na fotografiji, a u opisu je silvija napisala:

"Imagine me and you, I do

I think about you day and night, it’s only right

To think about the one you love and hold me tight

So happy together"

Na fotografiji se vidi mnoštvo ljudi oko zagrljenih golupčića koji plješću i vesele se.

Jesu li možda u pitanju zaruke?