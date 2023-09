JESU LI OBITELJSKE FINANCIJE TABU TEMA? Pravnica Dina Lijić otkriva: "Nebrojeno puta sam čula da se o financijama nije razgovaralo prije stupanja u brak"

- Obiteljske financije ne trebaju biti tabu tema - kazuje nam na početku razgovora Dina Lijić, pravnica za obiteljske financije, ekonomistica i osnivačica web-stranice Brak.hr.

Jedna od najvećih zabluda o bračnom savjetovanju, pa tako i obiteljskim financijama je da savjetovanje trebate tek ako ste na rubu razvoda. Posjećivanje savjetnika je nešto što bi svi bračni parovi trebali učiniti. Ovo bi trebalo shvatiti kao preventivnu mjeru, a ne kao posljednji pokušaj spašavanja veze.

Stručnjakinja s dugogodišnjim iskustvom u sferi financijskog prava, poslovnog savjetovanja i znanstveno-istraživačke djelatnosti financija otkrila nam je da je paralelno studirala dva studija, ekonomiju i pravo u Splitu, te u Rimu i Minhenu. Poslijediplomski specijalistički studij završila je na Sveučilištu Ludwig Maximilian.

Članica je nadzornog odbora InfoZone te predsjednica Upravnog odbora dječjeg vrtića Marjan u Splitu.

Financije su jedan od ključnih faktora za uspješan brak i vezu

No, zanimalo nas je kako se izrodila ljubav prema obiteljskim financijama.

- Naročito me zanimaju teme koje su presjek prava, psihologije i financija. Smatram da su financije jedan od ključnih faktora za uspješan brak i vezu. Kroz razgovore s klijentima do sada sam nebrojeno puta čula da se o financijama nije razgovaralo za vrijeme veze odnosno prije stupanja u brak. To me dodatno motiviralo za razvitak u smjeru obiteljskih financija. Osim dogovora oko obitelji i stambenog pitanja mislim da su financije na trećem mjestu važnih životnih čimbenika.

U gradnji kvalitetnog odnosa leži temeljna važnost uzajamne podrške i razumijevanja. Iz moje prakse jasno vidim da najuspješniji parovi obično dijele zajedničku predanost ostvarivanju svojih privatnih, karijernih i financijskih ciljeva. U stvaranju zajedničke budućnosti, ključno je usklađivanje ciljeva, želja i očekivanja - kazuje nam Dina.

Svađe oko novca spadaju među glavne razloge zbog kojih brakovi i veze propadaju. Prirodno je da dolazi do konflikta kada dvije osobe koje su do sada potpuno slobodno i samostalno raspolagale svojim novcem odjednom moraju uskladiti kako i koliko će raditi i zaraditi, na šta trošiti i koliko štedjeti.

- Važno je naglasiti da supružnici od samog početka zajedničkog života, čak i prije braka, razgovaraju i planiraju svoje financijske ciljeve, budžetiraju i razvijaju strategije za postizanje tih ciljeva. Ovakav zajednički pristup financijama ne samo da pomaže u izbjegavanju financijskih nesporazuma, već i jača povjerenje i suradnju unutar veze - dodaje.

Također, financijski uspjeh nije nužno vezan uz visoke prihode.

- Nedavno sam imala upit klijenta čija supruga ima ideju da zajednički troše novac, ali samo suprug zarađuje radeći tri posla i žali se kako više ne može. Postavlja se pitanje na koji način se može riješiti spomenuti problem - govori naša sugovornica.

Njezino rješenje, kao stručnjakinje na području financija jest sljedeće:

- I sama u svom mobitelu imam bilješke: potrebe, želje i štednja. Dakle, dvadeset posto fiksno od primanja prvo savjetujem odvojiti za štednju, 50 posto su potrebe (stanarina, režije, hrana...), a u želje može ići i neko putovanje ili novi komad odjeće. Mislim da o tome treba razgovarati. U navedenom slučaju napravit ću predložak tablice kako bi supružnici pred sobom na papiru imali konkretne brojke - dodaje.

'50 posto od mjesečnih prihoda za tekuće potrebe, ali ne zaboravite ni želje i štednju'

Primjerice, ako su ukupni prihodi supružnika dvije tisuće eura, od kojih 50 posto odnosno tisuću eura ili čak tisuću i dvjesto odlazi na mjesečne potrebe (ovisno o broju članova obitelji, djeci...) i na kraju mjeseca ostane 100 eura, te će tada osoba znati hoće li kupiti nešto na sniženju ili ne.

Nekome je apsolutno normalno da cijelu plaću potroši, dok će drugome bit nezamislivo funkcionirati bez ozbiljne ušteđevine za crne dane. Na takav način razmišljanja utječe cijeli niz faktora, od naših iskustava iz djetinjstva, karaktera, financijske pismenosti, sigurnosti zaposlenja, kruga prijatelja itd...

- Zbog kompleksnosti cijele tematike obiteljskih financija, kako bi pružila najkvalitetniju i najkompletniju uslugu, surađujem s timom stručnjaka iz područja psihologije i odvjetništva. Tako da u konkretnom slučaju ranije spomenutog problema supruga koji radi tri posla, osim crno-na-bijelo pokazatelja, treba i pristup sa psihološke strane. Partner se zasigurno osjeća izdano, kao da je bankomat... - govori.

- Kada sam krenula u obiteljske financije odnosno savjetovanje očekivala sam da će mi se javljati žene, međutim na kraju se više javljaju muškarci tražeći savjete oko obiteljskih financija. Vjerujem kako će se s vremenom i sve veći broj žena angažirati oko ove tematike – za kraj nam govori Dina Lijić.