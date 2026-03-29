Jedan od najpoznatijih svjetskih trenera se naglo srušio na treningu. Prevezen je u bolnicu

Rumunjski izbornik Mircea Lucescu (80) iznenada se srušio na treningu reprezentacije u Bukureštu.

Rumunjski mediji javljaju da je Lucescu razgovarao s igračima i da mu je pozlilo.

Navodno je prestao govoriti, sjeo je u stolicu, prestao je reagirati i činilo se da više ne može disati. Lucescu je hitno prevezen u bolnicu u kojoj mu je dijagnosticirana srčana aritmija koja može uzrokovati srčani udar.

"Izbornik je u stabilnom stanju. Kako bismo eliminirali bilo kakav rizik, Lucescu će biti zadržan u bolnici na pretragama", objavio je rumunjski savez, piše Tportal.

Lucescu je pripremao reprezentaciju za prijatelsku utakmicu sa Slovačkom u utorak u Bratislavi. Rumunjska je u četvrtak u Turskoj izgubila 1:0 i ispala iz play-offa za Svjetsko prvenstvo, a još nije poznato hoće li Lucescu voditi momčad u Slovačkoj.