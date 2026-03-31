Je li BiH oštećena protiv Italije?

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u dramatičnoj utakmici u Zenici bori se protiv Italije za plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Pobjednik finala doigravanja osigurat će odlazak na Mundijal, dok će poraženi treći put zaredom propustiti najveće nogometno natjecanje.

Nakon 90 minuta rezultat je bio 1:1, pa se odluka traži u produžecima, piše Index.

Sporna situacija u sudačkoj nadoknadi

U prvoj minuti sudačke nadoknade dogodila se sporna situacija. Mancini je u kaznenom prostoru povlačio za dres i oborio Ermedina Demirovića, no sudac Turpin nije pokazao na bijelu točku, a nije bilo ni intervencije VAR-a.

